IU-Sumar-Verdes Equo coincide con CC.OO. en prioridad de vivienda en políticas autonómicas

Viernes, 20 Febrero 2026 17:10

A falta de menos de un mes para las elecciones autonómicas en Castilla y León, IU-Sumar-Verdes Equo se ha reunido esta semana con CCOO para valorar una serie de propuestas del sindicato con la intención de ser incluidas en su programa electoral.

La reunión, marcada por una sintonía de confluencia, ha abordado diversas materias como la vivienda, el tejido empresarial, la juventud, la sanidad y la enseñanza.

Ambas formaciones coinciden en que uno de los principales problemas que debe abordarse en las políticas autonómicas, de manera urgente, es la vivienda.

La secretaria general de CCOO Soria, María Enciso, ha coincidido con el candidato de IU-Sumar-Verdes Equo, Enrique García, en que es necesario un parque público de alquiler asequible. El acceso a la vivienda en Soria es muy difícil, porque los precios muestran una tendencia al alza.

Esta circunstancia hace que la vivienda sea uno de los principales problemas para la población en general y, en particular, para los jóvenes, las familias monoparentales y los hogares con bajos ingresos.

Enciso ha incidido en el control de precios abusivos y una planificación territorial que “frene la despoblación en zonas rurales, donde el acceso a la vivienda también presenta importantes desigualdades”.

En cuanto al tejido empresarial, la necesidad de mano de obra “es una realidad innegable”, han coincidido ambos.

La necesidad de mano de obra en las empresas de Soria requiere “una apuesta clara de la Junta de Castilla y León por el proceso de regularización de las personas migrantes”.

Las propias empresas reconocen que, en numerosas ocasiones, podrían aumentar sus plantillas pero “están teniendo serios problemas por falta de mano de obra o desajustes” entre los requisitos de las ofertas y la cualificación profesional de las personas demandantes.

García no comparte el planteamiento de algunas empresas “empeñadas en no mejorar condiciones laborales para aumentar sus beneficios”. Sostiene que “ya es hora de que repercuta en la mejora salarial”.

En este sentido, la falta de oportunidades con condiciones laborales dignas está propiciando que muchos jóvenes sorianos no puedan fijar su residencia en su ciudad o en sus pueblos “como sería su deseo”.

Tanto Enciso como García han reiterado que “hay jóvenes que se van a estudiar fuera y si tuvieran trabajo, volverían, porque les gusta vivir en Soria”.

Ante esta realidad, CCOO ha instado a IU-Sumar-Verdes Equo a que asuma un compromiso real y certero para que los jóvenes puedan trabajar en Soria con garantías de un empleo que satisfaga sus necesidades tanto profesionales como económicas.

Son los jóvenes los que pueden contribuir a rejuvenecer la pirámide poblacional, erradicar el fenómeno de la España vaciada, aumentar la natalidad y sostener el sistema de protección social en territorios muy envejecidos.

Por último, en la reunión también se ha hecho especial hincapié en mejorar la sanidad de Soria recordando que el Hospital Santa Bárbara lleva casi 20 años en obras para su ampliación y modernización.

“Las obras no estarán acabadas para el 15 de marzo, pero les ha faltado tiempo para poner el rótulo de Hospital Universitario Santa Bárbara”, ha lamentado el candidato.