Supelso celebra 40 años de historia “encendiendo” los hogares sorianos

Miércoles, 11 Marzo 2026 15:19

En 1986, cuando la lavadora automática se consolidaba como el gran imprescindible de cada casa, nacía en Soria un proyecto familiar llamado Supelso, el Supermercado de Electrodomésticos de Soria.

Fotografía: Gonzalo Monteseguro

Hoy, cuatro décadas después, aquel establecimiento se ha consolidado como el referente en el equipamiento integral del hogar en Soria, celebrando su 40 aniversario bajo el lema “40 años encendiendo tu hogar”.

José Luis Asensio, fundador de la firma, lo tiene claro.

Para llegar hasta aquí no hay más secreto que el esfuerzo y la dedicación.

“Mirar atrás nos hace sentir muy orgullosos, pero solo hay una receta para mantener un negocio durante tantos años: trabajar, trabajar y trabajar”, explica.

Para José Luis, el éxito es compartido: “El ingrediente fundamental han sido nuestros clientes. Este aniversario es, sobre todo, una forma de darles las gracias. Sin su confianza no hubiésemos podido mantener encendida nuestra chispa durante estos 40 años”.

La evolución de Supelso se mide en el impacto sobre la provincia.

Lo que comenzó en 1986 con un equipo de apenas dos personas, es hoy una estructura que sostiene a 16 familias sorianas.

Se estima que, en este tiempo, la empresa ha instalado más de 20.000 lavadoras, 17.000 frigoríficos y 22.000 televisores en los hogares de Soria y su provincia.

Desde aquellos primeros electrodomésticos básicos hasta la actualidad, Supelso ha sabido adaptarse a las necesidades cambiantes del hogar gracias a una selección de productos de calidad que ha ido creciendo con el paso del tiempo, la profesionalización de su equipo y un modelo de atención cercano y personalizado.

Rubén Asensio resume así la filosofía de la empresa: “Nuestro objetivo es equipar el hogar de forma integral. Hoy no hablamos solo de electrodomésticos, sino también de mobiliario y diseño de espacios como el baño o la cocina, que se ha convertido en el centro de la vida en casa. Nuestro trabajo es asesorar, acompañar y garantizar que todo funcione como debe desde el primer día”.

A través de la plataforma www.bonosupelso.com, los clientes podrán registrarse y obtener su bono exclusivo, que podrán canjear en cualquiera de los espacios comerciales de la firma.

Esta acción forma parte del compromiso de Supelso por seguir “encendiendo” los hogares sorianos, devolviendo la confianza recibida durante cuatro décadas con ventajas reales y tangibles.

Un encuentro en familia para celebrar el 40 aniversario

Este martes, 10 de marzo, la empresa reunió a todo su equipo en la sala 5 de los Cines Lara, en el Centro Comercial Camaretas, en un acto interno encabezado por la familia Asensio, en un clima de celebración y reconocimiento.

El encuentro permitió compartir con los trabajadores el significado de este hito para la empresa y poner en valor el camino recorrido desde 1986 hasta hoy.

De aquel pequeño equipo inicial a las 16 personas que actualmente forman parte del proyecto, la cita sirvió para agradecer la implicación y el compromiso de quienes, con su trabajo diario, han contribuido a que Supelso continúe siendo un referente en la provincia.

Durante el acto se presentó oficialmente ante la plantilla la campaña del 40 aniversario y las principales acciones previstas para este año, entre ellas el lanzamiento de los Bonos Supelso, marcando así el inicio de una etapa conmemorativa que combina memoria, agradecimiento y visión de futuro.

uatro décadas después de su nacimiento, Supelso continúa siendo una empresa familiar arraigada en Soria y comprometida con los hogares de sus clientes.

El 40 aniversario no es solo una celebración del pasado, sino la reafirmación de un proyecto que sigue creciendo con la misma vocación de servicio, cercanía y profesionalidad que lo vio nacer.

#SUPELSO #40añosencendiendotuhogar #DeSoriaEnSoriaPorSoria

Supelso mira al futuro con un compromiso claro: seguir evolucionando al ritmo de los tiempos.

Jesús Asensio lo expresa así: “Nuestro futuro pasa por entender cómo van cambiando las necesidades de los hogares de nuestros clientes y adaptarnos a esa evolución. Y por supuesto sin descuidar la atención y el servicio al cliente, sello de identidad de Supelso que nos refuerza frente al canal de venta online”.

Con motivo de su 40 aniversario, Supelso activa una de las principales acciones comerciales y promocionales conmemorativas del año: el lanzamiento de los Bonos Supelso, una iniciativa diseñada para agradecer la fidelidad de sus clientes con descuentos directos en sus próximas compras.