Taller de sensibilización contra violencia sobre la mujer en asociación Numancia

Miércoles, 11 Marzo 2026 15:18

Las responsables de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Soria han impartido un taller de sensibilización al que han asistido 77 mujeres de la Asociación Provincial de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Numancia” de Soria.

La actividad ha tenido lugar ayer en el salón de actos del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria y se ha enmarcado en las actividades vinculadas al 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, en la ciudad.

La sesión registró una muy buena acogida. según ha resaltado la Subdelegación del Gobierno, y abrió un espacio de reflexión sobre la igualdad real entre mujeres y hombres, su evolución histórica y los retos que siguen presentes en la vida cotidiana. El taller repasó también la celebración del 8 de Marzo en Soria y el sentido de una fecha que apela a la memoria, a los derechos conquistados y a la responsabilidad colectiva ante las nuevas generaciones.

Durante la charla, las responsables de la Unidad expusieron sus principales funciones y subrayaron el valor del marco jurídico que ampara la igualdad en España.

A partir de esa base, el encuentro recorrió distintos hitos históricos para mostrar cómo han cambiado los derechos de las mujeres y qué obstáculos persisten todavía en ámbitos como la corresponsabilidad, los estereotipos de género o las relaciones afectivas.

La actividad adoptó además un formato participativo, a partir de una dinámica tipo Trivial y de varios vídeos, que permitió abordar cuestiones de historia, geografía, deporte y actualidad desde una mirada vinculada a la igualdad.

Ese planteamiento facilitó la participación del público y abrió el debate sobre asuntos muy presentes en la sociedad actual, entre ellos la violencia de género, la influencia de la música, el papel de las redes sociales, el peso del amor romántico o la necesidad de repartir de forma equilibrada las responsabilidades familiares y domésticas.

La jornada concluyó con una pregunta abierta dirigida a las asistentes: qué mensaje trasladarían a las nuevas generaciones.

La reflexión quedó planteada como cierre de un taller que buscó sumar experiencia, memoria y compromiso social en favor de la igualdad.