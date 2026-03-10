FOES enseña a pymes y autónomos a automatizar sus tareas administrativas en Soria

Martes, 10 Marzo 2026 11:45

La Oficina Acelera pyme de FOES organiza un webinar destinado a ayudar a pymes y autónomos de Soria a realizar las tareas administrativas que exige su negocio de forma ágil y eficaz con el apoyo de la Inteligencia Articial.

La digitalización y la automatización de procesos administrativos se están convirtiendo en una herramienta clave para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en entornos con recursos limitados, donde optimizar el tiempo y los procesos resulta fundamental.

En este contexto, la Oficina Acelera pyme (OAP) de FOES organiza un seminario web dirigido a ayudar a las pymes y autónomos de Soria en las tediosas tareas administrativas que exige su negocio aprovechando el apoyo que ofrece la Inteligencia Artificial (IA).

Con este proceso, los negocios podrán pasar de tener una carpeta desordenada que en ocasiones parece un cementerio de PDF's llamados 'escaneo_123.pf' a un archivo contable perfecto sin apenas esfuerzo.

El evento se desarrollará en formato online el próximo jueves, 12 de marzo, de 16.00 a 18.00 horas.

Bajo el título 'El administrativo invisible: automatizar tu caos documental con IA', el objetivo es mostrar de forma práctica y sencilla cómo la Inteligencia Artificial puede encargarse de tareas administrativas repetitivas y convertirse en un “administrativo invisible”, capaz de ordenar y gestionar grandes volúmenes de documentación sin intervención manual, reduciendo errores y liberando tiempo para tareas de mayor valor dentro de las empresas.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán a conectar la herramienta de automatización n8n (el director de orquesta) con Gemini (el cerebro de Google), con el objetivo de construir un flujo de trabajo capaz de leer documentos automáticamente, identificar su contenido, renombrarlos de forma inteligente y archivarlos en la ubicación correspondiente.

De esta forma, tareas que habitualmente consumen tiempo y recursos podrán realizarse de manera automática gracias al uso de la IA.

Durante dos horas, Daniel Moreno, CEO y director técnico de BirdCom, mostrará a los asistentes cómo crear un buzón de entrada automático que vigile los emails o carpetas (conexión inteligente) y cómo se puede enseñar a la IA a distinguir entre una factura, un contrato, una nómina o un albarán sin usar reglas rígidas (visión artificial con Gemini). La jornada continuará aprendiendo sobre estandarización pro, es decir, el truco para que la IA extraiga el nombre del proveedor y la fecha para renombrar tus archivos con coherencia.

Por último, el experto dará a conocer cómo funciona el auto-archivado, la configuración del destino final (Google Drive/Dropbox) para que cada documento se registre solo en su carpeta correspondiente.

Para participar en este seminario web es preciso inscribirse previamente en la web de la Oficina Acelera pyme de FOES (https://acelerapymedigitalsoria.es/eventos/).

Estas sesiones informativas se enmarcan dentro de la labor que desarrolla la Oficina Acelera pyme de FOES para impulsar la transformación digital de pymes y autónomos, ofreciendo un espacio de asesoramiento, sensibilización y apoyo tecnológico, independientemente del tamaño o ubicación de las empresas.

Con esta Oficina, FOES refuerza su papel como referente en digitalización en la provincia de Soria y garantiza que todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande, cuenten con el apoyo necesario para incorporarse plenamente a la industria 4.0 y afrontar con éxito los retos del siglo XXI.