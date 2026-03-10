La cofradía de El Burgo de Osma su Semana Santa, que suma novedades

Martes, 10 Marzo 2026 12:54

La cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo de El Burgo de Osma ha presentado en la tarde de ayer los actos que ha preparado la nueva Junta Directiva de cara a la Semana Santa 2026.

El nuevo presidente, Gervasio Antonio Palomar, estuvo acompañado del presidente de la Coral Federico Olmeda, Isidoro García Moreno, del presidente de la Asociación Musical Amigos del Burgo, José María Curras Romero y su Director José María Capilla y de la responsable del Cine, Marta Otín.

Como se presentó hace unos días en la Diputación Provincial de Soria, el cartel anunciador de la Semana Santa de El Burgo de Osma está compuesto por la torre de la Catedral y por una parte del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, propiedad del Cabildo de la S. I. Catedral y que se puede venerar y visitar en el Museo de Semana Santa.

Es la fotografía ganadora del Concurso fotográfico del año 2025.

Los actos organizados por la Cofradía de los Misterios y Santo Entierro de Cristo comenzarán el próximo día 20 de marzo a las 19.30 horas con la proyección de la película Ben-Hur en el Cine de El Burgo de Osma.

El domingo día 22 a las 19 horas en la Iglesia de El Carmen tendrá lugar un concierto de música sacra a cargo de la Coral Federico Olmeda, titulado “Post tenebras, Lux”, entregándose durante el mismo las medallas a varios cofrades. E

l sábado 28 de marzo a las 19 horas tendrá lugar el pregón de la Semana Santa 2026 a cargo del P. Eduardo Sanz de Miguel, carmelita y natural de la villa de El Burgo de Osma y estará acompañado por el organista local, José Ignacio Palacios; en este acto se realizará el reconocimiento a un cofrade como Cofrade Honorifico.

Y el día 2 de abril, Jueves Santo, a las 20 horas en el Centro Polivalente, tendrá lugar el concierto de la Asociación Musical Amigos de El Burgo, bajo el título “El Dolor de una Madre”.

Desde el Viernes de Dolores y hasta el Domingo de Resurrección se desarrollarán las tradicionales procesiones que concluyen todas en la Catedral de la Diócesis.

Destacar dos novedades en varias procesiones; en primer lugar, la creación de un grupo de treinta jóvenes que procesionarán de “Manolas” el Lunes Santo y el Viernes Santo.

Y, en segundo lugar, un nuevo paso procesional que saldrá el Sábado Santo en la procesión de La Soledad, será un Cristo Yacente portado por dieciséis jóvenes de la localidad.

La organización de todos estos actos enmarcados en la Semana Santa de El Burgo de Osma es posible gracias a la excelente colaboración que existe entre las entidades, asociaciones y organizaciones locales: Cofradía, Parroquia, Cabildo, Ayuntamiento, Coral, Banda, Cine…, todas ellas llevan meses trabajando estrechamente con la mejor disposición.