Condenado a dos años de prisión por agresión sexual a una menor

Martes, 10 Marzo 2026 14:34

La Audiencia Provicial de Soria ha condenado a un hombre a dos años de prisión, por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Además le ha condenado a cinco años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y cinco años de libertad vigilada, y el mismo periodo de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividades, que conlleven contacto regular y directo con menores de edad.

Tampoco podrá comunicarse con la menor durante cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado tendrá que indemnizar a la menor en la cantidad total de 3.000 euros, más los intereses legales correspondientes.

El acusado ha sido absuelto del delito continuado de abuso sexual a otras dos menors, de trece años y dieciseís años, hermanas de la víctima..

El acusado tendrá que abonar las costas del procedimiento en un tercio de las mismas.

El acusado podrá interponer recursos de apelación, en los próximos días días, ante la Sala Penal el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La sentencia señala como hechos probados que el acusado mantenía una larga relación de amistad con los padres de las tres hermanas, compartiendo sus respectivas familias celebraciones familiares y momentos de ocio.

Entre los años 2012 y 2014, cuando una de las hermanas tenía entre 9 y 11 años de edad y el acusado entre 43 y 45 años, éste le realizó tocamientos en las piernas y le dio un beso en la boca, además de hacer movimientos de naturaleza sexual colocado sobre las caderas de la menor

También se ha declarado probado que en 2024, el acusado, de 53 años de edad, se acercó hasta la vivienda de las hermanas donde estaba sola una de ellas, a la que realizó tocamientos, con el pretexto de que estaba estudiando fisioterapia, e intentó bajarle los pantalones, lo que provocó la incomodidad de la menor que le pidió que se fuera.

La Policía Nacional, avisada, se desplazó hasta el domicilio, encontrando a la menor en un evidente estado de ansiedad y llorando.