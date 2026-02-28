El Telecub de la ciudad de Osma se remodelará por completo

Sábado, 28 Febrero 2026 11:31

El edificio conocido como Teleclub de la Ciudad de Osma será remodelado íntegramente durante los próximos meses.

Con un presupuesto de 659.472,20 euros la intervención se recoge dentro de la última ampliación presupuestaria aprobada por unanimidad, tras la propuesta de la alcaldía el pasado miércoles en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma.

El edificio, ubicado en la misma calle Real de la ciudad oxomense, albergó durante años un bar y fue sede de una asociación que desarrollaba allí sus actividades comunitarias.

Desde hace tiempo permanece vacío y, con este proyecto, el consistorio no solo recupera un lugar común para la ciudad de Osma, sino que cumple con su obligación de mantener el patrimonio municipal y hacerlo rentable.

El Teleclub se tirará prácticamente por completo en su parte interior ya que solo quedarán en pie las paredes de los lados, es necesario aumentar los forjados de la parte principal y realizar una nueva estructura para cumplir con los parámetros vigentes en altura.

El edificio resultante será una edificación muy versátil que pretende combinar el uso público y la gestión privada.

Las obras se prolongarán hasta bien entrado el año que viene por lo que será la próxima corporación municipal quien debe decidir como trabajar en las instalaciones.

A día de hoy, la intención del Ayuntamiento es ofrecer la gestión a una empresa privada que reserve espacios versátiles para cuando sean necesarios para el uso público como exposiciones, conferencias, cursos u otro tipo de actos.

Aunque desde el Consistorio se han buscado varias vías de financiación externa, de momento ninguna se ha confirmado por lo que mientras se barajan otras posibilidades, los recursos municipales asumirán el coste de la intervención.

En los casi 660.000 euros presupuestados, no se incluye el mobiliario y equipamiento que, en principio, correrá a cargo del posterior adjudicatario.

Comienza así a tomar forma un proceso que se inició cuando este local municipal quedó vacío y libre de la asociación que lo gestionaba anteriormente.