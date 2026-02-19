El Burgo vuelve a presentar la reforma del centro cultural San Agustín al 2 por ciento Cultural

Jueves, 19 Febrero 2026 19:54

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma concurrirá de nuevo a la convocatoria del 2 por ciento Cultural de España de los Ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Transportes, y Cultura. Presentará el mismo proyecto que fue rechazado en anteriores ediciones: la rehabilitación del edificio del Centro Cultural San Agustín con un presupuesto de 3.284.896 euros.

El Consistorio ha confiado en un comunicado que, en esta ocasión, la intervención sí cuente con el respaldo del 2 por ciento Cultural y para ello ha aplicado algunas mejoras a la propuesta inicial.

Una de ellas, es el compromiso de aportar un 30% del presupuesto si el proyecto finalmente resulta elegido lo que podría elevar su puntuación.

El Ayuntamiento aportaría 985.468 euros en dos anualidades 2026 y 2027 y espera contar para ello con el respaldo de la Diputación Provincial de Soria que es la propietaria del edificio.

El Centro Cultural San Agustín viene siendo desde hace años objeto de la atención municipal.

Entre las últimas obras realizadas está la limpieza e iluminación ornamental de la fachada o el arreglo de parte de las cubiertas.

Las nuevas actuaciones deben ocuparse la puesta a punto del resto de cubiertas del antiguo Hospital como las de la zona de la calle San Agustín.

También se propone la realización de una nueva cúpula y dotar a las instalaciones de las características propias de un edificio eficiente que minimice el gasto energético.

En plena plaza Mayor, San Agustín es parte fundamental de la vida cultural y turística de El Burgo de Osma.

En la planta baja, nada más acceder al edificio, en la antigua capilla del hospital se ubica la oficina de turismo.

En esa misma altura se ubica la biblioteca, el teatro y varias salas de atención a los ciudadanos.

El propio claustro ofrece grandes posibilidades expositivas y para eventos como fue hace unos meses la Feria del Vino Ribera del Duero.

En la primera planta se alojan varias salas de exposiciones que siempre gozan de la alabanza de los artistas y se está montano la nueva sala inmersiva que sustituye al aula de Uxama Antiqua Osma.