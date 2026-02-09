El Burgo de Osma publica bases de ayudas para fomento de natalidad en 2026

Lunes, 09 Febrero 2026 08:13

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincial el acuerdo por el que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el fomento de la natalidad para el año 2026.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_341_ab82dd51%232E%23pdf

El objeto de estas bases es la regulación del régimen jurídico de otorgamiento de ayudas por nacimiento o adopción de hijo menor de 6 años durante el año 2026.

El Ayuntamiento burgense anualmente en su presupuesto, determinará la cantidad global a conceder por ayudas a la natalidad.

Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice cumpliendo los requisitos de estas bases, serán objeto de una ayuda de quinientos euros.

El abono de la citada cantidad se efectuará en pago único, una vez concedida y será compatible con cualquier otra ayuda que se perciba por este motivo.

Pueden solicitar la subvención las madres y/o los padres que hayan tenido un hijo y los adoptantes de niños de hasta 6 años de edad durante el año 2026.

En el caso de fallecimiento de los padres, pasará a tener la condición de beneficiario la persona que asuma la patria potestad o tutela del recién nacido o adoptado.

Los requisitos para poder optar a la convocatoria de la ayuda son que la madre, padre o adoptante, solicitante de la subvención, esté empadronado en el municipio, durante los dos años anteriores al nacimiento o adopción, que el niño nacido o adoptado esté empadronado en el municipio desde el propio nacimiento o la resolución de adopción y que tanto solicitante como nacido continúen empadronados en el municipio, al menos durante los tres años posteriores al nacimiento o adopción, salvo en los casos en los que concurran circunstancias laborales o familiares, debidamente justificadas y acreditadas, que impidan ésa continuidad del empadronamiento.

Por otra parte, el Ayuntamiento burgense ha publicado este lunes también en el Boletín Oficial de la provincial el extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del pasado 21 de enero por el que se convocan subvenciones para la rehabilitación de fachadas, cubiertas y mejora de la eficiencia energética de inmuebles situadas en el municipio.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_342_ed6d1a10%232E%23pdf