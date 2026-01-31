El Burgo de Osma-Ciudad de Osma celebra centenario de su vecino Jesús Palomar Soria

Familiares, amigos y compañeros han acompañado hoy a Anastasio Jesús Palomar Soria en la celebración de sus cien años de vida en un sencillo pero emotivo acto que ha tenido lugar en la residencia Santa Cristina de Osma.

La Diputación de Soria, a través del Centro de Acción Social Ribera del Duero, ha rendido hoy homenaje a Jesús Palomar Soria en El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, con motivo de su centenario junto a sus familiares, autoridades locales y compañeros de la residencia Santa Cristina donde reside desde junio de 2021.

El acto ha comenzado a las 11:00 horas recibiendo las felicitaciones del diputado provincial, Daniel García, que le ha hecho entrega una placa conmemorativa de la efeméride y una copia de su partida de nacimiento.

Por su parte el alcalde de El Burgo de Osma, Antonio Pardo, le ha transmitido la felicitación de toda la corporación y le ha obsequiado con una colección de libros relativos a la historia de la villa episcopal.

Jesús nació el 25 de diciembre de 1925 en la localidad de El Burgo de Osma.

Es hijo de Moisés Palomar Elías, de profesión agricultor, y de Concepción Soria Pérez, ama de casa, ambos naturales de El Burgo de Osma.

Tuvo una única hermana, Isabel, siendo Jesús el mayor de ambos.

Su infancia transcurrió entre la escuela y ayudando a la familia en las tareas del campo. Cuando contó con edad suficiente para comenzar a trabajar, siempre estuvo ligado al trabajo en fábricas de harinas.

La primera en el Polígono de La Güera del Burgo de Osma, hasta que dicha empresa sufrió un incendio y Jesús y su familia se tuvieron que ir a Peñafiel. También trabajó unos meses en Lérida, regresando a los pocos meses a Peñafiel donde se jubiló en 1984, y fue entonces cuando regresó a vivir a su pueblo, El Burgo de Osma

Jesús contrajo matrimonio con Dominica Niño Monge, natural de San Esteban de Gormaz, el 9 de noviembre de 1955.

Tuvieron un largo y feliz matrimonio hasta el 1 de abril de 2024, fecha en la que Dominica falleció.

Fruto del matrimonio tuvieron 4 hijos varones: Antonio, Moisés, Jesús y José Carlos. Los tres primeros residen en la localidad de El Burgo de Osma y el último en Soria. Gracias a esta cercanía Jesús y Dominica siempre han contado con el apoyo y atención constantes de sus familiares.

Llega a cien años con buena salud; desplazándose él mismo con ayuda de su bastón, haciendo gimnasia, jugando al bingo, viendo la televisión y conversando con sus compañeros, todo ello gracias a su buena memoria y deseando celebrar el día con sus 4 hijos, 7 nietos, 1 biznieta y los compañeros residentes de la Residencia Santa Cristina.