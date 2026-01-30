El Burgo de Osma publica su programa para los carnavales 2026

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma ha publicado la programación prevista para los próximos días de Carnaval 2026, que comenzarán el 12 de febrero, con el jueves Lardero.

Los grupos de amigos se reunirán en la tarde de este jueves Lardero en parajes cercanos al pueblo para degustar el popular chorizo y huevo que marca esta jornada festiva

El viernes los niños protagonizarán la jornada, con un pasacalles a partir de las 12:30 horas desde el colegio Manuel Ruiz Zorrilla, amenizado por el grupo “Samba Diez”, para entregar en el Ayuntamiento la sardina que han elaborado.

El sábado 14 de febrero, la reina de las fiestas patronales de 2025, Lucía Izquierdo del Pino, acompañada por sus damas de honor, ofrecerá el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, a las 13.00 horas. Acto seguido habrá un pasacalles y la salida de los gigantes y cabezudos.

Por la tarde, la concentración de la plaza Mayor está prevista a las ocho y media para realizar un desfile de disfraces hasta el Centro Polivalente donde habrá verbena hasta la madrugada con la Orquesta “La Fania Perfect”.

Por la noche, de madrugada, habrá sesión de baile de carnaval.

El domingo 15 de febrero, a las cinco de la tarde, habrá concentración de disfraces para todos los públicos, en la plaza Mayor, y seguidamente desfile hasta el centro polivalente, amenizados por el grupo Samba Diez

Habrá fiesta infantil hasta las nueve de la noche con discoteca móvil, karaoke, hinchables y juegos.

El cierre llegará el martes con la sardinada y chorizada de nuevo en la plaza de Santo Domingo y, seguidamente, el entierro de la sardina en las aguas del río Ucero.