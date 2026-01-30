Más de 22.000 personas asistieron en 2025 a programación cultural de El Burgo de Osma

Viernes, 30 Enero 2026 07:36

Más de 22.000 personas han asistido en 2025 a las actividades culturales programadas por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, lo que, según la corporación, le consolida como un referente cultural en la provincia.

La Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma ha hecho público el balance de su gestión cultural y turística correspondiente al ejercicio 2025, destacando un compromiso firme con la transparencia total y una gestión económica eficiente que ha permitido maximizar el impacto cultural en el municipio.

El informe, que se encontrará a partir de hoy disponible en el Portal de Transparencia municipal, revela que las actividades culturales y formativas han alcanzado a una cifra estimada de más de 22.100 personas entre espectadores, alumnos y participantes de concursos, consolidando a El Burgo de Osma como un referente cultural en la provincia.

El ejercicio 2025 de la Concejalía de Cultura y Turismo se caracteriza por una sólida capacidad de convocatoria y una ejecución presupuestaria prudente, aunque incompleta, según ha resaltado la propia concejalía.

La actividad cultural ha logrado atraer a 13.281 espectadores a lo largo del año, lo que demuestra un alto interés por la programación ofrecida.

La citada concejalía ha realizado una valoración general positiva en términos de impacto social y eficiencia en el gasto, especialmente en actividades de gran afluencia como las exposiciones, que han sido completamente gratuitas para el público.

Sin embargo, la subejecución presupuestaria del 28,89 por ciento (19.643,11 por ciento no gastados de una dotación de 68.000 euros) representa una oportunidad para ampliar o mejorar la oferta cultural.

El coste medio por espectador de las actividades con coste directo es de aproximadamente 3.64 euros, lo que subraya la eficiencia de la gestión.

No obstante, se observa una gran disparidad en la rentabilidad de las categorías, siendo el Cinefórum la actividad con el coste por espectador más elevado, lo que requiere. a juicio de la Concejalía de Cultura, un análisis detallado de su formato y promoción.

La oferta cultural de interés general le sale a cada burgense por 9,12 euros, recordando que los empadronados están disfrutando de estas actividades de forma gratuita.

Los Cursos de Verano Santa Catalina, con una dotación de 30.000 euros, se ha consolidado en 2025 como un pilar educativo y cultural, atrayendo a 8.292 participantes/espectadores

Además ha destacado la inversión en teatro infantil familiar, conciertos y sonidos del Burgo como las apuestas más fuertes en términos económicos.

Las exposiciones son, con diferencia, la actividad con mayor calado popular, superando los 6.000 visitantes con un coste directo de cero euros para esta partida (gestionado mediante recursos propios o convenios).

El equilibrio entre el gasto y el remanente refleja una planificación financiera saludable, según ha resaltado la Concejalía de Cultura.

La métrica de coste por espectador (CPE) es crucial para evaluar la eficiencia.

Las actividades con coste cero (Exposiciones, Conferencias, Quercus, II Ciclo Otras Miradas) son las más eficientes.

El Cinefórum destaca negativamente con un CPE de 31.05 euros, casi el triple que la siguiente categoría más cara, lo que sugiere que el coste de la proyección (1.210 euros por sesión) no se justifica con la baja afluencia (media de 39 espectadores por sesión).

La Concejalía de Cultura ha llegado a tres conclusiones con todos estos datos.

En primer lugar, en la optimización de recursos, ha reconocido que es recomendable reevaluar las partidas destinadas a eventos con bajo impacto (alto coste/espectador) para

redistribuirlos hacia las áreas de mayor demanda como el teatro familiar o las exposiciones.

En segundo término, apuesta por la consolidación de éxitos, como los cursos de verano Santa Catalina y las exposiciones, que deben ser protegidos y potenciados, dado su excelente retorno social.

Y por último, en términos de transparencia, la publicación de estos datos refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la rendición de cuentas, mostrando una gestión equilibrada y orientada al ciudadano.