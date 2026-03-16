Golmayo organiza un torneo de fútbol sala en Semana Santa

Lunes, 16 Marzo 2026 13:23

El Ayuntamiento de Golmayo organizará del 30 de marzo al 1 de abril el torneo Semana Santa de fútbol sala.

El torneo se disputará en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y femenino a partir de 2011.

Las categorías prebenjamin, benjamín, alevín e infantil serán mixtas.

Hahrá premios para los primeros clasificados.

las inscripciones se tienen que formalizar por whatsapp hasta el 25 de marzo (669 227 487)

El precio por equipo se ha establecido en 25 euros en prebenjamín, benjamín, alevín e infantil y de 40 euros en femenino y cadete.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Golmayo, en colaboración con el AMPA del CEIP Gerardo Diego, ha organizado un taller de cocina de monas de Pascua que se celebrará el jueves, 26 de marzo, en el Centro Joven de Golmayo Camaretas.

La actividad comenzará a las 18:00 horas y está dirigida exclusivamente a jóvenes empadronados en el municipio y a socios del AMPA.

Este taller forma parte de la programación del Centro Joven y tiene como objetivo fomentar la participación, el compañerismo y un ocio saludable entre los jóvenes de Golmayo.

Será una oportunidad perfecta para aprender, divertirse y compartir una tarde diferente.