AESA desbloqueará ampliación de aeródromo de Garray en quince días

Lunes, 16 Marzo 2026 13:49

AESA, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, desbloqueará en quince días el expediente para ampliar el aeródromo de Garray, tras dos años de paralización por una "mano negra" que ha traído consecuencias económicas en el proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI)

El vicepresidente segundo de la Diputación, José Antonio de Miguel, se ha encargado de anunciar esta "buena nueva", que conocieron el pasado viernes a través de un contacto administrativo en el organismo estatal que se encarga de supervisar y regular el tráfico aéreo en España.

“Están trabajando ya a buen ritmo en la comisión mixta de transferencias, con la Junta de Castilla y León y es probable que en el plazo de, como mucho quince días, tengamos el tema desbloqueado”, ha anunciado.

De Miguel ha asegurado que de ser así es posible una solución pactada entre las administraciones con lo que la Junta se encargaría de resolver el expediente tramitado por AESA.

“Algo ha pasado en los últimos días: la visita del general jefe de la base aérea de Zaragoza a Garray y tengo que darle las gracias, porque al día siguiente de irse y de enseñarle todas las instalaciones, se preocupó y a la semana siguiente me llamó el director general de Protección Civil, de AESA, por aconsejarle que resolviesen el aerodromo de Garray”, ha apuntado.

De Miguel ha reconocido que le entristece que se haya podido desbloquear el expediente después de que alguien, con cierto mando, dé un toque y lo bloquee, pero se alegra porque se está viendo el final del túnel en este proyecto de ampliación del aeródromo de Garray, paso previo para instalar después empresas.

“Ha habido algo que ha paralizado injustificadamente durante más de dos años todo este proyecto. Y me alegro que empecemos a ver la luz” ha reiterado.

De Miguel ha resaltado que este retraso conlleva unas repercusiones económicas en el proyecto, por el aumento de los precios en materiales, y que supondrá más de un millón de euros de sobrecoste.

En este sentido ha señalado que tendrán que estudiar si recurren para que los responsables se hagan cargo de estos perjuicios económicos.