Eo Burgo de Osma sigue creciendo y alcanza los 5.352 habitantes empadronados

Jueves, 29 Enero 2026 15:58

El municipio de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma continúa subiendo su población. Las cifras oficiales que maneja el Ayuntamiento burgense a fecha 31 de diciembre de 2025 ascienden a 5.342 habitantes frente a los 5.023 registrados en 2022.

O en otras palabras, el crecimiento absoluto en este tiempo ha sido de 319 personas y el porcentual de un 6,35 por ciento.

En los últimos años, la progresión de los datos es evidente después de un periodo de bajadas continuas que incluso llevaron a la población a descender del límite de los 5.000 habitantes.

La localidad ha apostado por ofrecer garantías como las ayudas a la natalidad, al estudio, la implicación en la generación de empleo y, en general, un conjunto de servicios de primera línea que conforman un pueblo en el que “merece la pena vivir”, según ga resaltado hoy el alcalde, Antonio Pardo.

De los 5.342 vecinos 910 son inmigrantes, aproximadamente el 17,03 por ciento, una cifra que se está incrementando en los últimos años.

Gran parte de los burgenses que llegan del extranjero lo hacen desde Bulgaria, aunque también hay colombianos, rumanos, venezolanos, marroquíes y peruanos, entre muchos otros.

A la vista de los datos resulta fundamental lograr una plena integración de los ciudadanos que vienen de otros países para que se unifiquen con la población local.

En El Burgo se han registrado 135 nacimientos en los últimos cuatro años, una cifra muy inferior a la de las defunciones por lo que los vecinos de otros países suponen un activo fundamental para el pueblo.

Este incremento en el número de nuevos pobladores, experimentado fundamentalmente en los últimos cuatro años, supone que hay una gran cantidad de familias que necesitan una vivienda.

Aunque en la población se están construyendo nuevas promociones e incluso ya se proyecta una de vivienda social, es un gran número de nuevos vecinos los que demandan una casa en un periodo de tiempo relativamente corto.

El Burgo de Osma reúne un conjunto de servicios y posibilidades con los que incluso la inteligencia artificial lo sitúa como el pueblo con mayor índice de bienestar de Soria.

A falta de estudios oficiales, la inteligencia artificial analiza una serie de indicadores reales como son la renta, los servicios, el empleo, el entorno natural y la estabilidad demográfica.

Como resultado, El Burgo es el “municipio con mayor bienestar estable de toda la provincia por su equilibro entre calidad de vida, servicios accesibles y entorno tranquilo”.