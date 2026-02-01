El coro de Fuentearmegil cantará en misa en la Basílica del Pilar, en Zaragoza

Domingo, 01 Febrero 2026 14:55

El coro de Fuentearmegil acompañará la misa del próximo 7 de febrero, a las ocho de la tarde, en la Basílica del Pilar, en Zaragoza.

En esta visita a la capital aragonesa, el coro también participará el 8 de febrero, a las 12:00 horas, en la misa dominical en la iglesia de San Carlos Borromeo.

Después de haber cantado en la Basílica de San Pedro, en El Vaticano, en Roma, y en la catedral de Burgos, el Coro de Fuentearmegil vuelve a poner sus voces en uno de los tempos más emblemáticos de España.

Esta actividad supone una motivación especial para esta pequeña agrupación polifónica, orgullo de este pueblo soriano de apenas 60 habitantes.

El coro está compuesto por gente mayor de Fuentearmegil y de varios pueblos de esta comarca soriana, tan duramente castigada por el envejecimiento y la despoblación.

Entre sus componentes destacan nonagenarios y octogenarios que no dudan en volver a viajar y levantar sus voces con orgullo, llevando el nombre de sus pueblos sorianos a otros lugares como ya hicieron recientemente viajando a Roma para cantar en la Basílica de San Pedro.

Una o dos veces en semana, y a pesar de las condiciones del invierno soriano, los componentes de esta agrupación se reúnen para ensayar y preparar las actuaciones. La mitad de los componentes se desplazan a Fuentearmegil desde otras poblaciones: Alcoba de la Torre, Langa de Duero, Zayuelas, San Esteban, El Burgo e incluso desde Ciruelos de Cervera perteneciente a la vecina provincia de Burgos.

