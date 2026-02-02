El Mejor Torrezno del Mundo ya tiene segundo finalista

Lunes, 02 Febrero 2026 08:31

El segundo finalista del concurso “El Mejor Torrezno del Mundo” llegará a El Burgo de Osma desde Navaleno.

El hostal restaurante La Tablada, de la localidad pinariega, ha vuelto a conseguir este domingo el paso a la final de este concurso, en la ronda disputada en el Museo del Cerdo en El Burgo de Osma.

Ángel Ortego, al frente del establecimiento, ya consiguió cocinar el Mejor Torrezno del Mundo en 2022, con el establecimiento que también regenta en la vecina localidad de San Leonardo, “El Portalón”,

En la ronda celebrada este domingo en El Burgo de Osma han participado seis establecimientos, además del ganador.

Desde Ayllón (Segovia) se han desplazado a El Burgo de Osma los propietarios de los restaurante Kexua y K-Xavi; desde Pozalmuro, ha llegado La Cantina; desde Burgos, el bar-restaurante “La Caja”,

El Burgo de Osma ha estado representado por los bares “El Mellizo” y “El lobo”.

La próxima ronda clasificatoria se celebrará el 7 de febrero, a las 12:00 horas, en Fuentes de Magaña, pueblo de la comarca de Tierras Altas.

Madrid, Valencia, La Vid (Burgos), Vinuesa, Ólvega y Zaragoza completarán las rondas de finalistas.