Ángel Rodríguez: "Estamos cerca de ganar y vamos muy ilusionados"

El Numancia viaja a tierras asturianas para recuperar su mejor versión frente al filial del Real Oviedo y sumar una victoria, que le mantendría vivo en su lucha por meterse en puestos de play off.

Ángel Rodríguez ha pasado por la sala de prensa de Los Pajaritos tras el entrenamiento matinal de hoy viernes y justo antes de partir la expedición numantina a tierras asturianas.

El técnico rojillo tiene clara la importancia del encuentro, con apenas cinco partidos por delante para que finalice el campeonato.

“Es un partido en el que necesitamos sumar de tres ante un rival necesitado porque también viene en un momento de malos resultados, pero es un equipo filial, con jugadores muy creativos y de mucho pie”, ha destacado Rodríguez, para quien “es importante sacar mañana nuestra mejor versión y creo que fuera de casa somos un equipo fiable”

“Estamos cerca de ganar y vamos muy ilusionados -ha deseado el técnico rojillo- y además recuperamos a toda la gente de arriba y seremos mucho más fiables en el último tercio del campo. Sería fundamental conseguir una victoria para nuestras aspiraciones de meternos arriba”.

En cuanto al rival de mañana en El Requexón (16.30 horas), Ángel Rodríguez ha estimado que “el Oviedo B es un equipo muy combinativo, que viene haciendo una temporada sensacional y con jugadores llamados a jugar en el fútbol profesional, de hecho algunos ya han tenido minutos con el primer equipo”

“Tienen mucha proyección ofensiva y le juega de tú a tú a cualquier rival. Son jóvenes, pero se muestran con experiencia y son solventes y con capacidad de hacer gol”, ha manifestado el preparador de los roijllos.