Monteagudo de las Vicarías celebra undécima edición de su mercado artesanal

Viernes, 03 Abril 2026 08:58

La Plaza Mayor de Monteagudo de las Vicarías se llenará este Sábado Santo de ambiente festivo con la celebración de un Mercado Artesanal.

Será su XI edición, en un enclave único, frente a la iglesia y bajo la imponente silueta del castillo.

Los visitantes podrán disfrutar de productos locales y artesanía tradicional, en un entorno histórico que realza aún más la experiencia.

Además, durante la jornada se ofrecerán visitas guiadas a la localidad, tanto por la mañana como por la tarde, una oportunidad perfecta para descubrir el rico patrimonio de Monteagudo: su castillo, la iglesia, las calles medievales y su historia.

En definitiva, se trata de una cita ideal para vivir la cultura, la tradición y el encanto de uno de los pueblos más singulares de la comarca.