El embalse de Monteagudo supera el 86 por ciento de su capacidad

Martes, 14 Abril 2026 08:34

El embalse de Monteagudo, ubicado en la localidad soriana de Monteagudo de las Vicarías, se encuentra al 86,8 por ciento de su capacidad total que alcanza los 9,7 hectómetros cúbicos.

Esta semana, el embalse de Monteagudo, que recoge aguas del río Nágima, un afluente del Jalón, contiene 8,4 hectómetros cúbicos.

Son 0,00 hectómetros cúbicos, sin variación con respecto a la semana pasada.

El año pasado por estas fechas recogía 7,5 hectómetros cúbicos.

Se encontraba, por tanto, al 77,7 por ciento de su capacidad.