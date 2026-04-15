Serón de Nágima ya cuenta oficialmente con escudo y bandera municipal

Miércoles, 15 Abril 2026 08:17

Serón de Nágima ya cuenta oficialmente con escudo y bandera municipal, tras publicarse este miércoles en el Boletín Oficial de la provincia el acuerdo definitivo del pleno municipal.

Con ello se ha culminado la tramitación administrativa de forma definitiva sin alegaciones en el periodo de información pública del expediente.

El pleno municipal aprobó el pasado 26 de marzo la adopción del escudo heráldico y la bandera municipal.

En sesión extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025, con el quorum de la mayoría, Serón de Nágima adoptó el acuerdo de aprobación de la memoria justificativa en que se basa la propuesta de escudo heráldico y bandera del municipio.

Informado favorablemente por el cronista de Armas de Castilla y León, el expediente fue sometido a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de fecha 26 de enero de 2026, no habiéndose presentado alegaciones contra el mismo.

Descripción Heráldica

A) Escudo: Escudo español cuadrilongo de base redondeada. En sinople, un castillo de oro, mazonado y aclarado de sable, sobre ondas de agua de plata y azur, surmontado de dos plumas de escribir, de plata, en aspa. Bordura de oro, con cinco estrellas de azur, de ocho puntas. Al timbre corona real cerrada.

B) Bandera: Paño de proporciones 1/1, ancho por largo, rojo carmesí. En el centro de la bandera el escudo municipal. La altura del escudo es 2/3 del ancho de la bandera.