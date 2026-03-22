El Numancia, a 3 puntos de play off a falta de seis jornadas en Segunda RFEF

Domingo, 22 Marzo 2026 19:53

El Numancia ha terminado a tres puntos del play off a Primera RFEF al concluir la vigésimo octava jornada del grupo I de Segunda RFEF, en la que el Fabril es más líder.

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El filial del Deportivo de La Coruña no levanta el pie del acelerador y ha vuelto a tomar ventaja en lo más alto de la clasificación de Segunda RFEF, al aprovechar el pinchazo del Oviedo Vetusta, que ha empatado a dos en su visita al filial del Real Valladolid, y doblegar (3-1) al Lealtad de Villaviciosa en Abegondo para ponerse con cuatro puntos de renta en lo más alto de la clasificación.

El Fabril suma 57 puntos en 28 jornadas, cuatro más que el Oviedo Vetusta y 16 más que el C.D. Numancia, cuyo objetivo al inicio de campaña era el ascenso directo a Primera RFEF y ahora pelea por un puesto que le dé derecho a jugar la fase de promoción.

La tercera plaza de la clasificación es para la Gimnástica Segoviana, con 48 puntos, tras empatar a dos en su visita al Atlético Astorga.

La cuarta plaza es para el Ourense, con 44 puntos, tras ganar 3-1 al Sámano. El quinto, con los mismos puntos, es el Salamanca, que no ha podido pasar del empate sin goles, en su estadio, frente al Bergantiños.

La sexta plaza, también con 44 puntos, es para el Real Ávila, que ha ganado 2-1 en esta últimoa jornada al Marino de Luanco.

El Coruxo es séptimo, con 42 puntos, y el Numancia, octavo, con 41 puntos, tras el empate firmado este domingo entre los dos equipos. Con ello, el equipo soriano está a tres puntos de la quinta plaza, el Salamanca, que da derecho a jugar la fase de promoción.

En esta lucha también se ha metido el Atlético Astorga, que suma ahora 40 puntos, tras empatar con la Segoviana, y el Bergantiños, que tiene 39.

El resto de la vigésimo octava jornada se ha completado con el empate a cuatro entre Burgos B y Rayo Cantabria y el empate a uno entre Sarriana y Langreo.

Faltan seis jornadas para el término de la fase regular del grupo I de Segunda RFEF en el que el Numancia se jugará sus posibilidades de promoción.

En Los Pajaritos tiene que recibir a la Sarriana, el próximo fin de semana, y al Real Ávila y al Marino de Luanco. En los desplazamientos visitará los estadios del Oviedo Vetusta, Sámano y Langreo. Son dieciocho puntos en juego.