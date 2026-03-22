"Embutidos La Hoguera", el mejor chorizo cular del mundo

Domingo, 22 Marzo 2026 20:04

“El Mejor Chorizo del Mundo”, en su edición de 2026 y en su modalidad cular, será el de embutidos La Hoguera, de San Pedro Manrique.

Así lo ha decidido el jurado de este concurso impulsado por la Feria del Chorizo Tradicional, en Covaleda, que ha disputado este domingo la final.

Embutidos La Hoguera ya sabía lo que es ganar en este concurso, ya que se impuso en las ediciones de 2017 y 2019.

El segundo premio ha sido para Embutidos Valle del Razón, de Sotillo del Rincón, y el tercero para Carnicerías Inma, de La Rioja.

En delgado, Olga Galilea y Carnicería Inma, ambos de La Rioja, han conseguido los dos primero spremios.

El tercer puesto ha sido para Embutidos de Pablo, de El Collado, en Tierras Altas de Soria.

En la categoría especial, el premio ha sido para Carnicerías Alonso, de San Leonardo de Yague y Navaleno, y el de ibérico ha sido para Embutidos Sánchez Tudero, de Guijuelo (Salamanca).

El primer premio del chorizo casero ha sido para Javier de Pablo San Miguel, de Valdeavellano de Tera.