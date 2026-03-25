Duruelo de la Sierra selecciona grupos finalistas de concurso de bandas "Tributo"

Miércoles, 25 Marzo 2026 08:12

El primer concurso de bandas “Tributo” de Duruelo de la Sierra ya tiene sus ocho finalistas.

El jurado profesional ha emitido su veredicto final, en una decisión que, según ha reconocido, no ha sido nada fácil debido al grandísimo nivel de todas las candidaturas presentadas.

Tras muchas horas de visualizaciones y deliberaciones, el concurso ya cuenta con los ocho grupos finalistas seleccionado que se subirán al escenario en las próximas fiestas de Santa Marina para competir por los 6.000 euros del primer premio.

Grupos finalistas

Tributo a *AC/DC* (Debares)

Tributo a *La Polla Records* (La Txorra Records)

Tributo a *Revolver* (El Dorado)

Tributo a *Dire Straits* (VEGAS STREET BAND)

Tributo a *La Oreja de Van Gogh* (Inmortal - LODVG)

Tributo a *Barricada* (Acción Directa)

Tributo a *The Rolling Stones* (The Sugar Stones)

Tributo a *Kiss* (ONEKiss)

En los próximos días el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra se pondrá en contacto directo con los grupos seleccionados para coordinar los detalles.

Además, la corporación durolense ha agradecido su participación a las bandas que no han sido seleccionadas

La gran final de este concurso se celebrará el próximo 19 de julio al aire libre en Duruelo de la Sierra.