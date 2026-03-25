El Cañón del Río Lobos acoge encuentro internacional de espeleología

Miércoles, 25 Marzo 2026 17:23

Los próximos 25 y 26 de abril, el espectacular entorno del Cañón del Río Lobos acogerá una nueva edición de Mesetaria 2026, el Encuentro Internacional de Espeleología organizado por la Federación Española de Espeleología (FEE), la Federación de Espeleología de Castilla y León (FECyL) y el Parque Natural del Río Lobos.

El evento reunirá a espeleólogos y espeleólogas, aficionados y público curioso, en torno a dos jornadas donde se combinan divulgación, conocimiento científico y experiencia directa en el medio subterráneo.

Esta edición se celebra en un enclave de enorme valor natural y geológico: el Cañón del Río Lobos.

Este espacio, además, conmemora el 40 aniversario de su declaración como espacio natural, lo que añade un contexto especialmente significativo al encuentro.

Durante el evento, los asistentes podrán acercarse a este territorio de la mano de especialistas que conocen en profundidad sus características, ayudando a comprender mejor su evolución, su geología y el patrimonio subterráneo que alberga.

Mesetaria 2026 ofrece un programa variado que combina teoría y práctica.

El sábado se desarrollarán diferentes intervenciones centradas en el conocimiento del entorno: evolución del paisaje y cambios climáticos en el Cañón del Río Lobos, geología e hidrogeología del parque, catalogación de cavidades en la Sierra de Nafría y mesa redonda sobre el presente y futuro del parque

El encuentro incluye también actividades directamente relacionadas con la práctica de la espeleología con visitas a cavidades como la Sima del Carlista (plazas limitadas y con requisitos) y actividad en Galiana Baja (inscripción previa)

Además, habrá propuestas libres, independientes de la organización, para disfrutar del entorno, como paseos por el cañón o visitas culturales a los monumentos del municipio, visita al Bosque encantado o visita a cavidades.

Experiencia inmersiva: vídeo 360 y fotografía 3D

Uno de los elementos más atractivos será el espacio dedicado a la visualización de contenidos en 360º y fotografía 3D, que permitirá acercarse al mundo subterráneo de una forma innovadora y accesible.

Se trata de una iniciativa especialmente interesante para personas que aún no han tenido contacto directo con la espeleología.

El domingo se realizará una ruta geológica por el parque, una actividad que requiere inscripción previa y que permitirá interpretar el paisaje desde una perspectiva científica y divulgativa.