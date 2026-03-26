Los niños de Navaleno elaboran "Conejitos de Pascua" en un taller

Jueves, 26 Marzo 2026 07:24

La Asociación Cultural La Bombonera, de Navaleno, ha realizado el pasado martes un taller para diseñar “Conejitos de Pascua”.

Los niños, de 3 años en adelante, han diseñado su “conejito de Pascua”, con un calcetín , arroz y unos cuantos abalorios.

Ha sido una tarde muy entretenida que ha terminado con unos dulces típicos de la fecha.

Desde la asociación han agradecido la participación de los niños y muy pronto empezarán con los ensayos del festival “Comienza el Verano”.

El conejo de Pascua es un personaje imaginario popular, que según la leyenda, trae canastas llenas de huevos de colores y dulces a los hogares de los niños durante las noches entre el Sábado Santo y el Domingo de Pascua.