Covaleda convoca tercera edición de su concurso de torrijas

Viernes, 27 Marzo 2026 13:36

La asociación de Amas de Casas de Covaleda organizará el próximo 1 de abril la tercera edición del concurso de torrijas, que tiene como finalidad preservar la cultura y tradiciones entre los más pequeños y fomentar este tradicional dulce de Semana Santa.

Al concurso se podrá presentar toda aquella persona que lo desee.

Las inscripciones son gratuitas y se realizarán del 28 de marzo al 1 de abril enviando un whatsapp al nº de teléfono 628638041 o en la Sede de la Asociación de

Amas de Casa Santa Julita el mismo miércoles de 17:00 a 18:00 horas en el que indicará nombre y apellidos del participante, así como su edad y la categoría o categorías en las que desea presentarse.

El concurso se convoca en tres modalidades: tradicional, innovadora y jóvenes.

En la torrija tradicional los ingredientes básicos y obligatoriosque deben tener para esa elaboración son: pan, leche, huevo, azúcar o miel y/o canela). Se debe mantener la forma tradicional de la torrija.

En la torrija innovadora, su elaboración podrá variar de la tradicional utilizando otro tipo de productos como licores, frutas, mermeladas, chocolate ….

Y en la torrija jóvenes podrá ser tanto tradicional como innovadora y tendrá que ser elaborada

por personas menores de 16 años de edad en el momento del concurso.

Los participantes deberán presentar 3 torrijas ya elaboradas entre las 18:30 y las 19:30 horas del miércoles 1 de abril en el antiguo mercado siendo emplatadas en unos platos entregados por la organización.

Las torrijas deberán ser emplatadas sin adornos, helados u otros elementos que faciliten la identificación del autor de las mismas.

En el momento de presentar las torrijas, se otorgará un número al azar que será con el que se identificará al autor de las mismas, manteniendo el anonimato en todo momento frente al jurado.

La valoración de las torrijas presentadas comenzará a las 20:00 horas, empezando por las tradicionales y continuando con las innovadoras

El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración para emitir su fallo: sabor, textura, combinación de ingredientes y presentación

El “III Concurso de Torrijas Asociación Amas de Casa de Covaleda 2026” tendrá lugar el miércoles 1 de abril en el antiguo mercado a las 20:00 horas.

Una vez emitido el fallo del jurado se procederá a la entrega de premios.