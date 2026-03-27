El "Bosque Mágico" abre nueva temporada en San Leonardo de Yagúe

Viernes, 27 Marzo 2026 13:49

San Leonardo de Yagüe abre mañana sábado una nueva temporada en su “Bosque Mágico”, con un calendario que se prolongará hasta el primer fin de semana de noviembre.

En marzo, abril, mayo y junio, los lunes y martes el “Bosque Mágico” estará cerrado.

El precio de la entrada se ha establecido en 3 euros.

Elfos, duendes, hadas, enanos y animales fantásticos… se pueden descubrir por niños y mayores en el mundo mágico que se esconde en el bosque ‘Fuente del Pino’ en San Leonardo de Yagüe .

El bosque tiene un kilómetro de recorrido pero a cada paso se puede descubrir este pequeño mundo que a lo largo de los años han ido construyendo un grupo de artesanos y voluntarios de la zona.

En este bosque habitan seres imaginarios y fantásticos desde tiempos inmemoriales.

A lo largo del bosque se pueden distinguir varias sendas: la senda del pino, de la libertad, de las hadas, de los gnomos, de los petirrojos, la senda meraki y la senda del viajero.