Covaleda resalta los valores de su chorizo tradicional

Sábado, 21 Marzo 2026 19:53

Covaleda vive este fin de semana en torno al chorizo artesanal, en la undécima edición de una feria que busca impulsar este producto local, con un amplio programa de actividades.

El programa incluye actividades culturales, talleres, degustaciones, música tradicional y uno de los momentos más esperados del evento: el concurso al Mejor Chorizo del Mundo, en el que participan productores de distintos puntos de España y que conocerá este domingo a su ganador.

La apertura oficial de la feria se ha celebrado esta mañana del sábado.

En la plaza Mayor, Covaleda ha organizado un año más el homenaje al gorrino, donde un carnicero ha despiezado un ejemplar de cien kilógramos y ha explicado las virtudes de cada una de las piezas.

Acto seguido ha sido el momento del grupo de jotas de Covaleda y la Agrupación Musical Santa Cecilia.

Y a continuación, los gaiteros han conducido a las autoridades, vecinos y visitantes hasta el pabellón polideportivo, donde ha habido tiempo para visitar, saborear y comprar productos del cerdo, y en especial, el chorizo.

El pregón inaugural ha corrido a cargo del periodista del grupo Promecal en Soria, Iván Juárez.

Durante la tarde se ha celebrado la primera cata clasificatoria del concurso al Mejor Chorizo del Mundo y una masterclass gastronómica a cargo del cocinero Luis Alberto Simón, del restaurante El Cenador, que ha explicado las distintas formas de preparar platos elaborados con chorizo.

La jornada del domingo, por la mañana, servirá para conocer el ganador del concurso al Mejor Chorizo del Mundo.

A las 13:00 horas, según el programa, está previsto que se anuncie la decisión del jurado y acto seguido se entregarán los premios a los mejores chorizos en diferentes categorías.