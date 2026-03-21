"Dibujando la palabra" llega al colegio de Duruelo de la Sierra

Sábado, 21 Marzo 2026 15:18

El proyecto educativo impulsado por la Junta, "Dibujando la palabra", llega este lunes al colegio de Duruelo de la Sierra, donde los alumnos mantendrán un encuentro con el escritor soriano Antonio de Benito.

El encuentro será en el colegio durolense a partir de las 11:30 horas de este próximo lunes.

"Dibujando la palabra" es un proyecto participativo y cooperativo impulsado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que sirve de complemento a los planes de lectura de los centros educativos.

En este proyecto en el que se funden los campos de la literatura y las artes plásticas participan anualmente nueve centros educativos de Castilla y León, uno por cada provincia.

Este curso, en la provincia de Soria, se desarrollará en el CEIP Santo Cristo de las Maravillas en la localidad de Duruelo de la Sierra.

Para llevar a cabo esta actividad educativa se contemplan dos fases: una, inicial y literaria y otra, final y artística.

En la fase literaria se realizará un “encuentro con autor” el lunes, 23 de marzo a las 11:30 horas, entre los alumnos del CEIP Santo Cristo de las Maravillas y el escritor soriano Antonio de Benito.

Los alumnos que previamente han leído algunas de las obras del autor, podrán conversar con él y hacerle preguntas.

Posteriormente se realizará la fase artística, en la que se contará con la participación de la pintora Izaskum Sánchez, quien con ayuda de los alumnos pintará un gigantesco mural cuya temática estará inspirada en la obra literaria de escritor de Arcos de Jalón.

De esta manera tan genuina se relacionan en armoniosa simbiosis la palabra y la imagen, es decir, la literatura y las artes plásticas, objetivo último de este original programa “Dibujando la Palabra”.

El escritor soriano ya ha participado de este programa en las últimas tres ediciones: CRA El Jalón, CRA Tierras de Berlanga y CEIP Virgen del Rivero de San Esteban de Gormaz.

Está previsto que el autor esté acompañado en esta actividad por la directora del CEIP Santo Cristo de las Maravillas Clara Alcalde, así como del director provincial de Educación de Soria, Alfredo de Pablo, el jefe de APE Javier Casamor y el responsable de esta actividad el asesor técnico docente de la dirección provincial de educación de Soria Vicente Javier Almarza.