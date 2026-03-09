El ex-entrenador numantino Aitor Calle, cesado por el Sestao River

Lunes, 09 Marzo 2026 16:18

El Sestao River Club ha cesado al entrenador Aitor Calle, que dirigió al Numancia en la pasada temporada.

Calle, además de su etapa como jugador, ha dirigido al equipo vasco durante cuatro temporadas, en un total de 140 partidos, habiendo conseguido un ascenso a Primera Federación y un undécimo puesto en dicha categoría.



El club vasco ha señalado en su comunicado que sólo tiene palabras de agradecimiento hacia su figura.

“Le deseamos toda la suerte del mundo en sus próximos proyectos, recordándole que Las Llanas siempre será su casa. Eskerrik asko, Aitor!”, ha expresado.

Los verdinegros acumulaban cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria -dos empates y tres derrotas-, que actualmente le han dejado cinco puntos por debajo del play-off a un equipo cuyo único objetivo era recuperar su sitio en Primera Federación, tras descender la campaña pasada.

El Real Unión, quien ocupa el liderato que otorga el ascenso directo, está ya a 17 puntos, una distancia insalvable.

Por ello el club vasco ha decidido este domingo cesar al entrenador, Aitor Calle.