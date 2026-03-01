Jornada redonda para el Numancia: se acerca a zona de play off

Domingo, 01 Marzo 2026 19:13

El Numancia, a pesar de todo, se acerca a la zona de play off tras su victoria frente al filial del Burgos y los resultados de sus rivales en la vigésimo quinta jornada del grupo I de Segunda RFEF.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=25&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=25

El equipo soriano se ha situado a un punto de la quinta plaza, la que marca la fase de promoción, tras su victoria esta tarde en Los Pajaritos. El Numancia es ahora sexto, con 39 puntos.

El Salamanca, quinto con 40 puntos, ha caído goleado frente al Oviedo Vetusta (5-2).

La cuarta plaza es para El Coruxo, con 41 puntos, que ha perdido en su visita al Real Ávila (2-1).

La Gimnástica Segoviana, tercera en la clasificación con 43 puntos, también ha caído en su visita al Langreo (1-0).

El Fabril también ha perdido en su visita al Bergantiños (1-0).

Quien ha vuelto a ganar es el Vetusta, que es más líder tras la disputa de esta jornada. Suma 52 puntos, dos más que el Fabril.

El Ourense, séptimo con 38 puntos, ha perdido en su visita al Sarriana (2-0). El octavo es el Real Ávila, con 37 puntos, y el noveno, el Bergantiños, con 35 puntos.

En el resto de la jornada, el Marino ha ganado por la mínima al Valladolid B (1-0); el Sámano ha perdido (1-3) frente al Atlético Astorga, y el Rayo Cantabria ha empatado sin goles (0-0) frente al Lealtad.