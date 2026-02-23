El presidente del Numancia descarta ascenso directo y pide unión para play-off

Lunes, 23 Febrero 2026 14:20

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, tras la derrota del equipo en su desplazamiento al feudo del filial del Deportivo, ha escrito este lunes una carta abierta a la afición. Reconoce que el ascenso directo está descartado y pide apoyo a la afición para conseguir una plaza para el play off.

Carta abierta

Queridos aficionados

Me dirijo a vosotros en estos momentos porque no está siendo la temporada que todos esperábamos, ni ayer disputamos en La Coruña el partido que nos hubiese gustado. Por eso quiero empezar estas líneas pidiendo perdón a toda la afición en general y a los seguidores numantinos desplazados a Galicia este domingo en particular.

Soy consciente de que, por encima de directivos, técnicos, jugadores y empleados, está el C. D. Numancia de Soria, su escudo y su afición, y es por ello por lo que para poder llevar a este Club a dónde se merece, tomaremos las medidas y decisiones necesarias con la única intención de no perjudicar a nuestro querido Numancia.

Entendemos que en estos momentos el ascenso directo se ha convertido en una utopía, pero Numancia no se rinde y aún tenemos una puerta abierta para el ascenso que pasa por el playoff, para lo cual quedan 10 finales y ahí es dónde necesitamos estar todos unidos.

¡Gracias afición!

¡Aupa Numancia!