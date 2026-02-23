Sánchez participará en Soria en campaña socialista para autonómicas

Lunes, 23 Febrero 2026 16:01

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará el primer fin de semana de marzo en Soria en la campaña electoral de las autonómicas, en apoyo al candidato socialista a la presidencia de la Junta, el alcalde de Soria, Carlos Martínez.

El secretario de Organización del PSOE Castilla y León, Daniel de la Rosa, se ha mostrado convencido hoy de que el PSOE puede y va a ganar las elecciones autonómicas el próximo 15 de Marzo y ha concretado la presencia del presidente del Gobierno en la campaña autonómica.

Así Sánchez participará en el acto central de apertura de la campaña en Burgos, para arropar al secretario general y candidato a la Junta, Carlos Martínez, quien recorrerá más de 4.500 kilómetros durante los 15 días que dura la campaña electoral.

Además participará en el acto central del PSOE Federal de Igualdad, en un acto en Soria el fin de semana del 7 y 8 de marzo, al tiempo que cerrará campaña en Valladolid el 13 de marzo.

“Estoy convencido de que vamos a ganar”, ha insistido De la Rosa, quien ha pedido un esfuerzo de movilización de los votantes progresistas para luchar contra el principal enemigo que es “la abstención”. “Hay que movilizar el voto para el PSOE”, ha reiterado.

La última vez que el presidente del Gobierno estuvo en Soria fue hace cuatro años, en febrero de 2022, para impulsar la candidatura socialista para las elecciones autonómicas, entonces del candidato Luis Tudanca.

Antes, Sánchez ofreció en Presura, en mayo de 2021, en la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural, una alianza nacional contra la despoblación.

"Una agenda común que refrende los objetivos y las líneas de acción consensuados en la estrategia nacional frente al reto demográfico", precisó.

Sánchez calificó entonces la despoblación como un reto de país y se marcó como objetivo la tarea "inaplazable" de revitalizar los pueblos en todas las esferas de actividad para lograr la máxima cohesión social y territorial.

"No queremos ser un país extranjero de sí mismo y donde los territorios y sus gentes se desconozcan", aseguró.

Sánchez ya había defendido en Soria en mayo de 2018 una alianza público-privada para combatir despoblación y abordar el desafío que supone la repoblación de la España interior.

"Lo que tiene que ver con la fiscalidad tiene que ser uno de los elementos centrales de ese desarrollo económico. Cuando nosotros estuvimos en el Gobierno lo demostramos: calificamos a Soria como una zona preferente para el desarrollo y se incorporaron algunas medidas referidas a la fiscalidad y es un camino que tenemos que seguir recorriendo", argumentó.

A preguntas de los periodistas, el secretario general del PSOE ha avanzado que su partido llevará una propuesta para combatir la despoblación en las próximas elecciones municipales y autonómicas y europeas.

Por otra parte, Sánchez apoyó la "causa" liderada por el Ayuntamiento de Soria para reabrir la línea ferroviaria Soria-Castejón, clausurada en 1996.

Años después, estos dos compromisos tienen todavía mucho camino por recorrer.