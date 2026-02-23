Lunes, 23 Febrero 2026
Charla en Soria sobre lo que hay que saber para protegerse de las redes sociales

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el miércoles 25 de febrero en Soria la charla ‘Más allá de la pantalla: lo que no te cuentan de las redes. Saber para proteger’ dentro del ciclo ‘Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?’.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19:45 horas en el Salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

Estará presidida por el decano del COPCYL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Soria del COPCYL, María Isabel Gallardo.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga Teresa Plaza Marina, máster en salud mental en las ciencias humanas y sociales.

Las conferencias ‘Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?’ del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.

