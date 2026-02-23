Aprobado Plan Anual de Caza en Reserva de Urbión para temporada 2026/27

Lunes, 23 Febrero 2026 14:59

La Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de Urbión (RRCU) ha informado favorablemente la propuesta del Plan Anual de Caza y las actuaciones previstas para la temporada 2026/2027.

Este plan técnico deberá ser aprobado, tal y como establece la normativa, por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Junta Consultiva se ha renovado con la incorporación de 4 alcaldes, 3 propietarios de terrenos incluidos en la Reserva,1 representante de sociedades de cazadores locales y 1 representante de asociaciones para el estudio y la defensa de los recursos naturales, además de los miembros de las distintas administraciones.

La propuesta contempla el plan de aprovechamiento cinegético, con las diferentes modalidades de caza y calendarios, así como los cupos y las normas que regularán la caza.

Asimismo, señala los precios índices para las adjudicaciones en cada modalidad o tipo de caza.

Las cacerías autorizadas, según ha informado el director de la Reserva, Luis Gil, serán posteriormente asignadas a los diferentes ayuntamientos y resto de propietarios, en función de la superficie aportada por cada uno de ellos a la Reserva.

Los cupos fijados en el nuevo plan para la temporada 26/27 son: 28 permisos de ciervo tipo A (más de 155 puntos fiscales), 13 ciervos tipo B (130 hasta 150 puntos fiscales), 32 permisos de corzo tipo A, 133 monterías (o sus equivalentes en ganchos), 290 permisos de becada, 63 de caza menor, 43 permisos de codorniz en la media veda y tres líneas de pasos tradicionales de paloma y zorzal, con un total de 62 puestos.

Como novedad, se ha incorporado la modalidad de ciervos tipo B con una puntuación máxima de hasta 150 puntos fiscales y la posibilidad de poder cazar en un mismo permiso de rececho dos ciervos (A+B).

Respecto a la situación en la que se encuentra la enfermedad Hemorrágica Epizoótica en su afección al ciervo, la Dirección de la Reserva informó que, a 23 de diciembre de 2025, de las 290 muestras analizadas el número de ejemplares diagnosticados ha sido de dos ejemplares, poniendo de manifiesto que la eliminación de los cupos de ciervo ha limitado la difusión de la enfermedad.

También se informó, al igual que ocurrió el pasado año, sobre un criterio de aprovechamiento moderado de corzo, como medida preventiva ante una población afectada por la parasitosis ‘Cephenemya stimulator’ (moscarda del corzo) manteniendo el mismo número de permisos que la temporada pasada.

Por otra parte, se puso en conocimiento de los miembros de la Junta Consultiva el estado económico del Fondo de Gestión de la Reserva de Caza de Urbión, que incorporando los ingresos provisionales de la temporada 2025/2026, aún sin finalizar, presenta un saldo positivo provisional de 334.191 euros.

El saldo total de inversiones ejecutadas a través del fondo de gestión durante las tres últimas temporadas (208.875 euros) más la previsión de inversiones para la temporada 26/27 (333.186 euros) asciende a un total de 542.061 euros. Este importe se destina a diferentes obras de mejoras del hábitat cinegético y de mantenimiento mediante tratamientos silvícolas; acondicionamiento, mantenimiento y reparación de infraestructuras como pistas, tiraderos y sendas; señalización; y suministro de piensos vitaminados y alimentación suplementaria, así como dotación de medios para los celadores de Medio Ambiente para prevención de furtivismo, entre otras cuestiones.

Memoria de la temporada 2024/2025 y avance de la actual temporada 2025/2026

Los permisos en la temporada 24/25 supusieron unos ingresos para los propietarios de 426.700 euros, de los que se ingresaron en el Fondo de Gestión de la Reserva de Caza 105.677 euros.

El balance de capturas en la temporada 24/25 se ha elevado a 800 jabalíes, 969 cérvidos y 1.067 becadas, para una superficie de más de 115.000 hectáreas con la que cuenta esta Reserva, la segunda más extensa de España.

Los resultados económicos en este momento para la temporada 25/26, sin que haya concluido, ascienden a 437.808 euros, con previsión de alcanzar los 450.000 euros al finalizar la misma.

De entre las distintas modalidades, los 298 permisos adjudicados para la caza de la becada han generado unos ingresos de 152.559 euros. En el caso de las monterías, se han obtenido hasta la fecha unos ingresos de 165.225 euros de las 136 monterías adjudicadas.