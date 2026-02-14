Abejar celebra la vigésimo tercera edición de la Feria de la Trufa de Soria

Sábado, 14 Febrero 2026 16:33

Abejar vuelve a ser este fin de semana el epicentro de la trufa negra de Soria. La vigésimo tercera edición de la Feria de la Trufa vuelve a promocionar el conocido como diamante negro.

La 23ª La XXIII Feria de la Trufa de Soria ha abierto este sábado sus puertas en Abejar con un acto inaugural en el que han intervenido el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y la alcaldesa del municipio, Carolina Romero, poniendo en valor la trayectoria y la proyección de una feria plenamente consolidada dentro del calendario nacional del sector trufero.

Durante su intervención, Serrano ha destacado que la feria “demuestra que apostar por el territorio y por los productos de calidad es una fórmula eficaz para generar actividad económica y oportunidades en el medio rural”, y señaló que la trufa negra se ha convertido en uno de los grandes referentes gastronómicos y turísticos de la provincia. El presidente provincial subrayó además el compromiso de la Diputación con este tipo de iniciativas, que contribuyen a atraer visitantes y a dinamizar la economía local en plena temporada invernal.

Por su parte, la alcaldesa de Abejar, Carolina Romero, ha agradecido el respaldo institucional y la implicación del sector, destacando que “la Feria de la Trufa es fruto del esfuerzo colectivo de muchas personas y del trabajo continuado durante más de dos décadas”.

Romero ha incidido en que el evento ha permitido situar a Abejar “en el mapa nacional de la truficultura” y convertirse en un escaparate para el municipio y para toda la provincia de Soria.

Durante la inauguración se ha hecho entrega de la Trufa de Oro al Virrey Palafox, como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación histórica con la Feria de la Trufa de Soria.

Este galardón pone en valor el compromiso del establecimiento con la gastronomía tradicional, la promoción del producto local y la conservación de las tradiciones culinarias de la provincia, especialmente a través de iniciativas tan arraigadas como las jornadas de las matanzas.

Asimismo, para concluir con la inauguración se ha llevado a cabo un reconocimiento a Robert Chang, director del Festival de la Trufa de Napa (California, Estados Unidos), por su labor en la promoción internacional de la trufa, así como al chef soriano Óscar García y al periodista gastronómico Javier Pérez Andrés, por su trayectoria y su estrecha vinculación con la Feria de la Trufa de Soria.

Los reconocimientos han sido entregados por el presidente de la Diputación de Soria y la alcaldesa de Abejar.

La inauguración ha dado paso a un intenso programa de actividades que combina divulgación, gastronomía, jornadas técnicas y propuestas para todos los públicos.

Entre los momentos más destacados de la jornada se encuentra la subasta de la trufa, que se ha celebrado a las 14:00 horas y que volverá a captar la atención de profesionales y visitantes, consolidando a Abejar como punto de referencia del mercado trufero.

La feria continuará durante todo el fin de semana con concursos gastronómicos, demostraciones, actividades técnicas y culturales, reforzando el papel de la trufa negra como uno de los productos estratégicos para el desarrollo económico y turístico de la provincia.