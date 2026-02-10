Salduero vuelve a pedir a CHD solución para inundaciones por crecidas del Duero

Martes, 10 Febrero 2026 15:03

Salduero vuelve a sufrir inundaciones debido a la crecida del Duero, por el deshielo, un problema recurrente en este pueblo soriano de Pinares en el que Ayuntamiento y Confederación Hidrográfica del Duero siguen sin poner solución.

La plaza del Ayuntamiento de Salduero ha amanecido esta jornada anegada de agua y obligando a desalojar en la noche anterior a dos familias, para evitar males mayores.

En las casas más cercanas al cauce del río, los propietarios han subido los muebles desde las plantas bajas a la segunda.

El alcalde de Salduero, Guillermo Abad, ha alzado la voz para denunciar que las inundaciones no son un problema puntual, por la crecida del Duero, sino recurrente y ha vuelto a mirar a la Confederación Hidrográfica del Duero como responsable.

En este sentido ha recordado que lleva años reclamando una solución al organismo de cuenca, sin que la misma termine de llegar.

Abad ha asegurado que la CHD se comprometió hace tres años a redactar un proyecto para reducir la incidencia de las crecidas en el casco urbano de Salduero, pero este documento técnico no termina de llegar a la cuenca alta del Duero.

El Ayuntamiento de Salduero ha remitido varias cartas a la CHD urgiendo este proyecto que permita desbloquear la situación, que se arrastra ya demasiados años.

“La Confederación Hidrográfica del Duero y su presidenta, que nos dio su palabra, veo que que no tiene palabra. La competencia en el cauce del río Duero y es que las confederaciones hidrográficas”, ha recalcado.

En noviembre de 2023, la Confederación Hidrográfica del Duero reafirmó su colaboración con el Ayuntamiento de Salduero en la búsqueda de soluciones que ayuden a mitigar el problema de inundaciones que sufre la localidad en momentos de crecida del río Duero.

El Organismo de Cuenca apuntó como única alternativa posible la ampliación de la sección hidráulica del cauce en la zona donde el río Duero se estrecha, unos 300 metros aguas abajo del puente existente en el casco urbano.

No obstante, la Confederación señaló que para poder ejecutar las obras, es imprescindible que el Ayuntamiento adquiera la titularidad de varias parcelas rústicas adyacentes a dicho estrechamiento por alguno de los medios legalmente establecidos, y así poder ejecutar el ensanchamiento y retranquear el colector de aguas residuales existente.

En marzo de 2024, la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente, se volvió a reunir con el alcalde de Salduero para buscar una solución al problema de las inundaciones que sufre la localidad en momentos de crecida del SORIA, 8 Mar.

Lafuente puso a disposición del Ayuntamiento de la localidad soriana la colaboración técnica necesaria para la redacción del proyecto y poder realizar la expropiación de los terrenos, que son imprescindibles para que se pueda acometer una obra que disminuya la frecuencia de las inundaciones que sufre la localidad en momentos de crecida del río.

La presidenta de la CHD confirmó enteonces la colaboración técnica del Organismo para poder estudiar el informe encargado por el Ayuntamiento y redactar un proyecto que permita al Ayuntamiento acometer la expropiación de los terrenos.