Caja Rural de Soria renueva convenio con Abejar para apoyar la Feria de la Trufa

Viernes, 13 Febrero 2026 13:13

Caja Rural de Soria y el Ayuntamiento de Abejar han renovado su convenio de colaboración con motivo de la Feria de la Trufa de Abejar, que se celebra este fin de semana en esta localidad.

El acuerdo, que ambas entidades mantienen desde hace varios años, tiene como objetivo principal respaldar la celebración de este evento vinculado a uno de los productos más representativos de la provincia de Soria.

En el acto de la firma han estado presentes Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria, y Carolina Romero Plazas, alcaldesa de Abejar.

Además de este apoyo, Caja Rural de Soria impulsa la promoción de la trufa a través de Soriactiva, con el proyecto Ruta Dorada de la Trufa, que comenzó la semana pasada y que en 2026 alcanza su duodécima edición.

La Ruta Dorada de la Trufa se desarrollará todos los fines de semana del mes de febrero y cuenta con la participación de bares y restaurantes de toda la provincia. Con estas acciones, la entidad financiera refuerza su modelo de proximidad y cooperación y consolida su papel como agente activo del desarrollo económico local.