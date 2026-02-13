Ángel Rodríguez confía en buena versión del Numancia frente al Ourense

Viernes, 13 Febrero 2026 14:07

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha confiado en que su equipo regrese el domingo, frente al Ourense en Los Pajaritos, a su mejor versión, para conseguir los tres puntos.

Ángel Rodríguez ha comparecido ante los medios al término del entrenamiento matinal de hoy viernes.

El técnico rojillo ha afirmado que “el equipo entrenando muy bien, con intensidad, y necesitamos trasladarlo al campo los domingos, porque es cierto que, sobre todo en casa, se atasca un poco”.

https://www.youtube.com/watch?v=sldbkDp_770

Para ello, Rodríguez ha estimado que el Numancia “necesita estabilidad en los resultados para coger confianza y dar una mejor versión, porque el equipo entrena muy bien durante la semana”.

Así las cosas, ha confíado en dar una buena versión el domingo y refrendar con una victoria los puntos que se están consiguiendo lejos de Los Pajaritos.

“El equipo ha competido en campos complicados como Segovia o Salamanca y ahora tenemos refrendarlo con un buen resultado en nuestro campo”, ha destacado Rodríguez.

En cuanto al rival del domingo, el Ourense U. D., Rodríguez ha dejado claro que es un gran equipo, “con un buen trato de balón, que no tiene prisa por sacar el balón jugado y con entrenador y jugadores que llevan tiempo trabajando juntos y eso se nota en el juego”.

Para este encuentro, Rodríguez no podrá contar con varios de sus jugadores de ataque, ya que ha confirmado las ausencias de Jony, Alex Gil y Héctor el próximo domingo en Los Pajaritos.

“Jony es importante porque es nuestro hombre que más goles lleva, y está claro que nos falta gol, pero no por su ausencia, sino porque los centrocampistas tienen que aportar más números en ataque de lo que lo están haciendo hasta ahora”, ha afirmado el preparador rojillo.