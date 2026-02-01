El Numancia se borra del ascenso directo a Primera RFEF

Domingo, 01 Febrero 2026 20:29

El Numancia se ha borrado de la lucha por la plaza de ascenso a directo a Primera RFEF. Si el objetivo estaba complicado antes de jugar contra el Lealtad, parece imposible tras perder por el equipo asturiano. Fabril, Vetusta y Segoviana han sumado en la vigésimo primera jornada de Segunda RFEF y parecen inalcanzables para el equipo soriano.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=21&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=21

En un duelo de altura en el Grupo I de Segunda Federación, Real Oviedo Vetusta y Deportivo Fabril han firmado tablas (1-1) en un partido intenso y muy táctico, acorde a la pelea por el liderato que ambos mantienen.

Los gallegos han conservado con ello los dos puntos de ventaja del que gozan como líderes en solidario (42), frente al Vetusta, segundo clasificado con 40 puntos en veintiuna jornadas.

El Numancia sigue en picado en la clasificación, perdiendo fuelle respecto a estos dos equipos que, si no cambia nada, son los claros favoritos a jugarse la plaza de ascenso directo a Primera RFEF en las trece jornadas que quedan de campeonato.

La Gimnástica Segoviana se postula como el tercero en discordia (39 puntos) con su victoria en casa del Sámano.

El equipo de Ángel Rodríguez, con su nueva derrota en Los Pajaritos (0-1) ante un Lealtad de Villaviciosa que llegaba a Soria como penúltimo, están ahora a diez puntos de liderato. Los 32 puntos en 21 jornadas son números que reflejan el pobre balance de un conjunto armado para aspirar al ascenso directo.

Con trece jornadas por delante -39 puntos-, el objetivo del equipo soriano pasa ahora por amarrar una de las plazas que dan derecho a jugar la promoción. El quinto puesto, ocupado actualmente por el Ourense con 36 puntos, está a cuatro puntos.

El Coruxo es el cuarto clasificado, con 37 puntos tras ganar por la mínima (1-0) al Salamanca, próximo rival del Numancia y que ocupa la sexta plaza en la clasificación, con 35 puntos.

El Bergantiños ha adelantado al Numancia en la clasificación y es séptimo, con 33 puntos, tras ganar esta jornada a domicilio (0-1) al Langreo.

La octava plaza es para el Numancia, con 32 puntos. Mucho tendrá que mejorar sus números el equipo soriano si quiere meterse en la zona noble de la clasificación. Por delante tiene 13 jornadas, con seis de ellas en Los Pajaritos.