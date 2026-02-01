El Numancia pierde frente al Lealtad y se complica más su futuro

Domingo, 01 Febrero 2026 17:28

El Numancia sigue sin reaccionar y, lejos de alimentar la esperanza, se aleja más de lo que ya estaba del liderato y del objetivo del inicio de la temporada, tras su derrota en Los Pajaritos frente a Lealtad de Villaviciosa (0-1).

El equipo asturiano llegaba con su futuro en la categoría muy complicado y la victoria conseguida en Soria le da alas para creer en la salvación. El conjunto visitante, penúltimo en la clasificación del grupo I de Segunda RFEF, rentabilizó como pocos su único disparo entre los tres palos en todo el partido para superar al guardameta Iván Martínez en un cabezazo, a la media hora de juego, tras una falta lateral, y llevarse en la mochila los tres puntos.

Desde hace semanas, cierto es, el clima está enrarecido en Los Pajaritos, con una afición que no terminaba de ver bien a su equipo y que éste le responde con más disgustos.

A pesar de todo, el Numancia inicó bien el partido, con Alex Escardó, uno de los refuerzos de invierno, estrenando titularidad y que estuvo a punto de inaugurar el marcador con un disparo ajustado a la escuadra que un rival sacó en la misma línea de gol.

En los primeros minutos, el Numancia transmitió buenas sensaciones a la parroquia local, con un rival, el Lealtad, centrado en defenderse con orden.

Hugo Matos disparó y Junquera desvió a córner y De Frutos cabeceó fuera el saque de esquina.

Al Numancia le costaba romper la muralla de los asturianos, pero el equipo quería, con Héctor Peña haciendo daño en las bandas y Alex Escardó generando juego interior.

Pero todo se fue al garete a la media hora de partido. Una falta lateral botada por el cuadro visitante fue cabeceada a las mallas por Jaime. Buen centro y buen remate que sorprendió a la zaga rojilla.

Tras el paso por vestuarios, Ángel Rodríguez no tardó en hacer los primeros cambios. Godson y Pablo Álvarez dieron descanso a Hugo Matos y Cristian Delgado, con la intención de generar superioridad por dentro y tener un rematador más en los centros laterales.

Lo intentó el Numancia, pero el Lealtad se defendió con criterio y oficio y las dudas fueron en aumento en los locales, desacertados para romper la muralla asturiana, infranqueable en los centros laterales y también en los disparos desde dentro del área, todos ellos bien repelidos por los zagueros leales.

El corazón podía con la cabeza, la ansiedad se iba apoderando del control y la pausa, y aunque los sorianos acabaron volcados en el área rival, el gol no llegó. Nada nuevo en Los Pajaritos.

Los centros laterales de Bonilla nunca encontraron un rematador claro y los disparos apenas generaron inquietud en la defensa visitante, que llenó bien su área y protegió a la perfección su portería para sumar una victoria de prestigio en Los Pajaritos.

Derrota dura y dolorosa para un Numancia que no encuentra el juego ni los goles en un 2026 que ha empezado muy mal para los rojillos. El ascenso directo, objetivo de la temporada, es una quimera. Meterse en play off todavía es posible, si se reacciona, se mejora en juego y, sobre todo, se suma de tres en tres.

Ficha técnica:

C. D. Numancia: Iván Martínez, Ian Olivera, De Frutos, Hugo Matos (Godson, minuto 55), Moustapha (Jannick, minuto 69), Héctor Peña, Alain García (Marcos Sánchez, minuto 74), Dani García, Cristian Delgado (Pablo Álvarez, minuto 55), Fermín (Bonilla, minuto 69) y Alex Escardó.

C. D. Lealtad: Junquera, M. Blanco, Nico Pereira (C. Cid, minuto 74), Saza (Samu Montes, minuto 60), Jaime (Braña, minuto 81), Luisen, Argüelles, Yerpes, Nacho (Babafemo, minuto 74), Cissé y Mateo.

Árbitro: Dirigió el partido Mario Ruiz. Asistido por José Miguel Alcalde y David Ceniceros. Mostró cartulina amarilla a Jannick por el Numancia y a Luisen, Argüelles y Mateo por el Lealtad.

Goles: 0-1. Minuto 29. Jaime.

Los Pajaritos. 2032 espectadores.