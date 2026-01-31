Se cumplen tres décadas de la épica deportiva del Numancia en la Copa

Sábado, 31 Enero 2026 14:47

En febrero se cumplen treinta años de la épica deportiva del Numancia en su cruce con el F.C. Barcelona. Tres décadas después sigue en la memoria de los aficionados, que recuerdan con nostalgia que, en ocasiones, los tiempos pasados fueron mejores.

“Revista de Soria”, en su número 12 de la segunda época, en la primavera de 1996, hizo un hueco a este hito deportivo en el fútbol soriano, recogiendo las portadas de periódicos deportivos.

Fue, sin duda, la Copa que “hizo grande” al Numancia, como se recoge en la propia página web del club soriano.

Los aficionados numantinos recordarán con nostalgia este etapa de su club, la mejor de su historia, en la que con un equipo modesto se codeó con otros de mayor categoría y se hizo un hueco en la historia del fútbol español. Hoy, desgraciadamente, el equipo está en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, mostrando muchas dudas sobre su futuro deportivo, económico y social.

En 1996, el Numancia estaba en Segunda B, entonces la tercera categoría del fútbol español.

La hazaña de eliminar a tres equipos de Primera división en la Copa del Rey y caer en los cuartos de final ante el F. C. Barcelona de Johan Cruyff puso a Soria en el mapa y por primera vez muchos españoles oyeron hablar del Numancia

Tras superar la primera eliminatoria al madrileño Sanse por el valor doble de los goles marcados en campo contrario, los sorianos iniciaron su gesta ante la Real Sociedad.

Los donostiarras fueron claramente superados en Los Pajaritos y tras sufrir lo indecible en Anoeta y superar una ronda de veinte penaltis, el Numancia dejó en la cuneta a la Real Sociedad, entrenada por Salva Iriarte.

Pero el Numancia de Miguel Ángel Lotina fue más lejos todavía.

Su siguiente rival fue el Racing de Santander, que expresó su satisfacción con su suerte en el sorteo copero pero que después se estrelló con la realidad que da el terreno de juego: no consiguieron marcar en el viejo Los Pajaritos y, en el partido de vuelta, en El Sardinero, un gol de Barbarin convirtió al Numancia en “matagigantes”.

El Numancia acaparó portadas y minutos en los medios de comunicación.

La trayectoria del Numancia en esta Copa pasó a ser histórica en la siguiente eliminatoria a costa del Sporting de Gijón, que en aquella época era un reconocido equipo de Primera.

Tras un gran partido en Soria, donde los numantinos vencieron por 2-1 a los asturianos, los de Gijón fueron incapaces de marcarle en El Molinón a Laureano Echevarría, meta numantino que disputó todos los minutos de la Copa.

Un modesto equipo de Segunda B se había plantado en los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol.

Se había ganado soñar y disfrutar. Real Madrid, Barça o Atlético de Madrid eran algunos de los ocho rivales que entraron en el bombo junto a los numantinos.

En la primera bola salió el Barça, que inmediatamente se emparejó con el Numancia al ser el equipo de menor categoría de cuantos componían el sorteo.

El Numancia le plantó cara en una gélida noche en Los Pajaritos al todopoderoso equipo de Johan Cruyff con un empate a dos, culminado por Movilla, tras un error de Guardiola en el centro del campo. En Los Pajaritos, más de 20.000 aficionados sorianos disfrutaron de su equipo.

En el partido de ida, el Numancia perdió 3-1 pero lo hizo con la cabeza alta y dando un susto al Barcelona. Barbarin adelantó al equipo soriano en la primera parte y durante unos minutos el marcador del Nou Camp (0-1) dio la vuelta al mundo, mientras más de 15.000 sorianos festejaban el resultado en las gradas.

El Barcelona terminó dando la vuelta al marcador pero el Numancia ya había conseguido hacerse un hueco en la historia del fútbol español.