Ángel Rodríguez: "Necesitamos máxima seriedad y máximo respeto con el rival "

Viernes, 30 Enero 2026 14:48

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha pedido máxima seriedad y respeto a su equipo para el rival del próximo domingo, el Lealtad de Villaviciosa, en puestos de descenso. Es contra estos equipos donde el equipo soriano tiene más complicaciones.

Rodríguez ha atendido a los medios de comunicación al término del entrenamiento matinal de hoy viernes y el técnico ha puesto el foco en la dificulta del partido y del rival, aunque sea un equipo que se encuentra abajo en la clasificación.

“Estos partidos casi siempre se complican más de lo normal y necesitamos máxima seriedad y máximo respeto con el rival”, ha incidido Rodríguez nada más sentarse en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Para el preparador numantino, “la obligación que tiene el Numancia es desde el minuto uno desde el primer día de pretemporada”, pero se ha mostrado satisfecho con el devenir de la semana, “un poco atípica por la nevada del miércoles que nos obligó a entrenador en el pabellón, pero contento con las dos últimas sesiones de trabajo”.

En cuanto al rival del domingo en Los Pajaritos (12.00 horas) Rodríguez ha destacado que “el Lealtad es un equipo que con el cambio de entrenador ha utilizado varios sistemas y que transita rápido y transita bien”.

“Además –ha insistido- compiten bien y los pondrán las cosas difíciles, seguro”.

El técnico rojillo ha estimado que la referencia del partido del Bergantiños es válida para el contexto del próximo domingo.

“Ese día estuvimos bien. El equipo se repuso y mostró mucha entereza para sacar el partido adelante. Es la tónica a seguir en casa”, ha destacado Ángel, que considera que “si somos serios y solidarios atrás vamos a generar ocasiones siempre”.

En el capítulo de ausencias, Ángel no ha querido entrar en excesivos detalles, pero ha confirmado que no estarán ni Jony ni Alex Gil.

“Ahora jugarán otros que están más que capacitados”, ha destacado.