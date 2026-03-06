El entrenador del Numancia resalta valor de puntos en juego en Valladolid

Viernes, 06 Marzo 2026 20:51

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha resaltado la importancia de los tres puntos que están mañana sábado en juego en los anexos del Zorrilla ante el filial del Real Valladolid. Ganar supondría un salto en la clasificación y meterse decididamente en la lucha por el play off.

Ángel Rodríguez ha analizado hoy en rueda de prensa el partido de mañana sábado en los Anexos del Zorrilla ante el Real Valladolid Promesas (17.00 horas) como “uno de los partidos más importantes de la temporada” y entiende “que hay que ir a ganar, a pesar de que será difícil ante un gran rival, sobre todo en casa, donde han conseguido muy buenos resultados”

https://www.youtube.com/watch?v=7y_niA6zpWo

“Es de vital importancia sumar de tres”, ha manifestado el técnico rojillo, que también se ha mostrado ilusionado con la recuperación de jugadores para este tramo final de temporada.

Salvo Moustapha, que será baja en Pucela por acumulación de amonestaciones, Ángel Rodríguez podrán contar con todos los futbolistas a excepción que Héctor Peña, que encara el tramo final de su recuperación.

Para mañana en los Anexos de Zorrilla, Ángel Rodríguez exige que el Numancia sea “un equipo muy fiable con balón para someter al rival y ser capaz de hacer gol, con la mentalidad siempre de ganar y ganar”.

Sobre el filial del Real Valladolid, el preparador numantino ha subrayado que conoce muy bien al Valladolid Promesas, tanto sus virtudes como sus defectos, “es un equipo muy bien trabajado por su entrenador, que suele ser más fiable en casa que fuera”.

“Cuando roban son muy peligrosos, ya que tienen mucha calidad y velocidad arriba”, ha reconocido Ángel Rodríguez, “por lo que habrá que tener cuidado con no conceder y no tener errores”.