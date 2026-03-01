El Numancia gana al filial del Burgos pero con pobre imagen

Domingo, 01 Marzo 2026 18:59

El Numancia ha ganado su primera final en su lucha por conseguir plaza para el play-off, con una victoria frente al filial Burgos, pero que no borra la pobre imagen ofrecida por el equipo soriano. Lo mejor, sin duda, los tres puntos.

Juancho cerró en el tiempo de descuento el partido, con un segundo gol, que sirve para sumar tres puntos, pero que podía haber sido solo uno si el guardameta Iván Martínez no hubiese realizado un paradón, un minuto antes, para sacar un balón, pegado al palo, que llevaba camino de la red.

El Numancia, con un jugador más prácticamente toda la segunda parte, ha cuajado una pobre imagen.

Por momentos, parecía que quien jugaba con un futbolista menos era el equipo soriano, ante un rival, que se ha mostrado vertical y que lo ha intentado, aunque tampoco ha generado muchas ocasiones.

Los jugadores han mostrado actitud en el esfuerzo pero pocas ideas y capacidades para generar un poco de fútbol, con el que superar a un rival que llegaba a Soria en puestos de descenso.

En la primera parte, un gol de Juancho había puesto en franquicia al equipo soriano pero no ha servido para asentar el juego y llevar las riendas del encuentro.