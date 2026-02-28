El ex-numantino Natalio se convierte en el goleador más veterano de Primera RFEF

Sábado, 28 Febrero 2026 09:02

Natalio, delantero del Numancia durante cuatro temporadas y media, se ha convertido en el goleador más veterano de Primera RFEF.

Lo ha conseguido frente a uno de sus exequipos, el Tenerife, en el último minuto de un partido que terminó con empate a dos.

El delantero valenciano ha rescatado un punto para el Real Avilés en el Heliodoro Rodríguez López, con un golazo desde la frontal.

Con ello, a sus 41 años –cumplirá 42 en septiembre- se ha convertido convierte en el goleador más veterano de Primera RFEF

El futbolista valenciano de Canals, es uno de los referentes del vestuario asturiano al que llegó hace cinco años y también ya ha entrado en la historia del club superando los 200 encuentros oficiales.

Hasta el gol de Natalio, un campeón de la Eurocopa como Dani Güiza ostentaba este récord absoluto de longevidad goleadora. Lo hizo a los 41 años y 31 días al anotar su primer y único gol de la temporada defendiendo los colores del Atlético Sanluqueño en Castalia frente al CD Castellón.

Le siguen Juli que lo hizo con 40 años y 61 días, Dorca, 39 años y 141 días; y David Barral, 39 años y 11 días.

En el quinto puesto de este ránking de la breve pero cargada historia de la Primera Federación aparece Charles, el delantero del Pontevedra que marcó su cuarto tanto esa temporada de 2023 con 38 anos, 9 meses y 25 días

Por detrás, pero con más de un año de distancia, le siguen ilustres futbolistas de largas trayectorias en la categoría de bronce e incluso con experiencia en la élite como el defensa del Logroñés David Fernández (37), el extremo del Castellón Pablo Hernández (37) o el delantero del Murcia Miku (37).