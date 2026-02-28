Valencia acoge semifinales de Copa del Rey de voleibol sin Grupo Herce Soria

Sábado, 28 Febrero 2026 08:18

La Copa de S.M. El Rey de voleibol disputará esta tarde en Valencia sus semifinales, en las que no estará Grupo Herce Soria, tras caer ante Cisneros La Laguna.

El C.V. Guaguas, que defiende título, se medirá a partir de las cinco de la tarde al C.V. Manacor.

Tres horas después, la segunda semifinal enfrentarán a Cisneros La Laguna-Melilla.

CV Melilla ha certificado su pase a las semifinales de la Copa del Rey tras imponerse con claridad por 3-1 al Léleman Conqueridor en los cuartos de final de la Copa de SM el Rey.

El conjunto melillense ha firmado un encuentro muy completo, con una actuación especialmente destacada de Federico Martina, decisivo tanto en saque como en los momentos clave del partido.

Los parciales (25-20, 21-25, 25-9 y 25-17) han reflejado la superioridad global del equipo dirigido por Abdelkader Salim.

Melilla podía haber sido el rival del Grupo Herce Soria en semifinales, pero la rotación soriana cayó ante Cisneros La Laguna, que firmó una brillante victoria por 1-3.