Sábado triunfal para el Sporting Santo Domingo

Lunes, 23 Febrero 2026 16:29

El Moreno Sáez Sporting de la Primera División Masculina superó este sábado al Club Voleibol Oleiros de La Coruña por 3-1 al mismo tiempo que, en la otra pista del Polideportivo de Los Pajaritos, el Cañada Real Sporting Santo Domingo de la Segunda División Femenina doblegaba por 3-0 al Club Voleibol Burgos.

El equipo masculino se mantiene al frente de la tabla y se clasificará matemáticamente para la Fase de Ascenso a Superliga 2 si suma dos puntos en los tres partidos que le quedan.

El Moreno Sáez Sporting descansa el próximo sábado y visitará después a la Universidad de Burgos, que cierra la clasificación. La escuadra femenina todavía debe jugar dos encuentros de la liga regular, aunque ya tiene virtualmente asegurado el segundo puesto y el factor cancha en la eliminatoria de cuartos de final.

Son ya dieciséis los triunfos que ha logrado este año el Moreno Sáez Sporting, que no dio opción alguna (25-18, 23-25, 25-21 y 25-20) al Club Voleibol Oleiros, actual cuarto clasificado.

En el primer set, el combinado dirigido por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa adquirió con rapidez una amplia ventaja gracias a su intensidad defensiva, una faceta en la que destacó el líbero Pablo Blanco.

Con un remate de Dani Martín concluía la primera manga. En el segundo juego no funcionó correctamente la recepción del Moreno Sáez Sporting, que vio como los gallegos empataban a uno la contienda.

Los sorianos han ganado diez partidos por 3-1 y en cinco de ellos ha sido el segundo set el que han perdido. La diferencia existente entre ambos equipos quedó patente tanto en la tercera como en la cuarta manga.

Y en la pista contigua del Polideportivo de Los Pajaritos es donde el Cañada Real Sporting Santo Domingo consiguió una de las victorias más plácidas del curso en la Segunda División Femenina.

El 3-0 (25-15, 25-12 y 25-10) evidencia que el plantel entrenado por Juan Ignacio Osuna ha alcanzado una regularidad de la que carecía en las primeras jornadas de la temporada. E

n lo que va de 2026, las sorianas sólo han sido derrotadas por el líder, el Maristas La Inmaculada de Valladolid, que suma 27 puntos.

Cuatro menos tiene el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que disputará el próximo fin de semana sus dos últimos partidos de la liga regular ante el Segovoley, que todavía no conoce la victoria y cierra la clasificación del Grupo B de la Segunda División Femenina.