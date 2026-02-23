La durolense Zaira Gallardo debutas con el Real Madrid femenino

La futbolista durolense Zaira Gallardo ha debutado este fin de semana con el Real Madrid femenino en la Liga F Moeve.

La ex jugadora del CD Numancia y del C.D. San José ha saltado al césped en la segunda mitad del encuentro, firmando su debut oficial en una tarde que ya ha quedado grabada en su carrera y en la historia reciente del club madrileño.

El estreno de Zaira es una gran noticia para el Madrid CFF, que ha vuelto a dar protagonismo a jugadoras jóvenes y refuerza la idea de plantilla larga y competitiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

La futbolista durolense tiene 16 años.

La recién debutante ha dejado detalles de personalidad y ganas de pedir balón, dejando claro que está preparada para sumar desde ya.

Zaira Gallardo se formó en la cantera del Numancia y después jugó una temporada en el C.D. San José, antes de fichar este verano por el Real Madrid femenino.