Lunes, 23 Febrero 2026
Deportes | Otros deportes

La durolense Zaira Gallardo debutas con el Real Madrid femenino

La futbolista durolense Zaira Gallardo ha debutado este fin de semana con el Real Madrid femenino en la Liga F Moeve.

La ex jugadora del CD Numancia y del C.D. San José  ha saltado al césped en la segunda mitad del encuentro, firmando su debut oficial en una tarde que ya ha quedado grabada en su carrera y en la historia reciente del club madrileño.

El estreno de Zaira es una gran noticia para el Madrid CFF, que ha vuelto a dar protagonismo a jugadoras jóvenes y refuerza la idea de plantilla larga y competitiva para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

La futbolista durolense tiene 16 años.

La recién debutante ha dejado detalles de personalidad y ganas de pedir balón, dejando claro que está preparada para sumar desde ya.

Zaira Gallardo se formó en la cantera del Numancia y después jugó una temporada en el C.D. San José, antes de fichar este verano por el Real Madrid femenino.

